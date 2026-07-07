Τη διάθεση 9,21 εκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τις δασικές πυρκαγιές του Ιουλίου 2025, ενέκρινε την Τρίτη η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η απόφαση εντάσσεται σε συνολικό πακέτο στήριξης ύψους 144,1 εκατομμυρίων ευρώ για την Κύπρο, την Ισπανία και τη Ρουμανία, μετά τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν τις τρεις χώρες το 2025. Η πρόταση εγκρίθηκε με 642 ψήφους υπέρ, 13 κατά και μία αποχή.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος επλήγη τον Ιούλιο του 2025 από πρωτοφανείς δασικές πυρκαγιές στις επαρχίες της Λεμεσού και της Πάφου, έπειτα από παρατεταμένη ξηρασία, ακραίους καύσωνες και ισχυρούς ανέμους. Οι άμεσες ζημιές εκτιμώνται από την έκθεση σε 252,68 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πυρκαγιές επηρέασαν χιλιάδες κατοίκους, προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και κατέστρεψαν σχεδόν 900 ιδιωτικές ιδιοκτησίες, ενώ διατάραξαν τη λειτουργία υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης.

Η Κύπρος έχει ήδη λάβει προκαταβολή ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των πρώτων προσπαθειών ανάκαμψης, ενώ το υπόλοιπο ποσό προς καταβολή ανέρχεται σε 6,89 εκατομμύρια ευρώ.

Από το ίδιο πακέτο, η Ισπανία θα λάβει 120,55 εκατομμύρια ευρώ μετά τις δασικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2025, ενώ η Ρουμανία θα λάβει 14,34 εκατομμύρια ευρώ για τις ζημιές από τις πλημμύρες στα τέλη Μαΐου και στις αρχές Ιουνίου του 2025.

Στο κείμενο επισημαίνεται πως η χρηματοδότηση της ΕΕ θα συμβάλει στην κάλυψη μέτρων έκτακτης ανάγκης, όπως η αποκατάσταση βασικών υποδομών και δημόσιων υπηρεσιών, ο καθαρισμός των περιοχών που επλήγησαν, η παροχή προσωρινής στέγασης, οι υπηρεσίες διάσωσης και άλλα επείγοντα μέτρα αποκατάστασης.

Στο Ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές στην Κύπρο, τη Ρουμανία και την Ισπανία. Παράλληλα, ζητεί επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών, ώστε η βοήθεια να φτάνει στις πληγείσες περιοχές το συντομότερο δυνατόν.

Οι Ευρωβουλευτές επισημαίνουν επίσης ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ έχει περιορισμένο προϋπολογισμό και δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό μέσο αντιμετώπισης μεγάλων φυσικών καταστροφών. Ζητούν, στο πλαίσιο αυτό, επενδύσεις σε μέτρα πρόληψης, προσαρμογής και ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.



Πηγή: ΚΥΠΕ