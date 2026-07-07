Ακόμη ένα πρόσωπο που καταζητείτο για τα σοβαρά επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου στο κέντρο της Λάρνακας συνελήφθη από την Αστυνομία. Πρόκειται για 33χρονο, ο οποίος παραπέμφθηκε τη Δευτέρα στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας ώστε να προστεθεί στο κατηγορητήριο μαζί με τους πέντε ήδη κατηγορούμενους, ενώ για την ίδια υπόθεση εξακολουθούν να καταζητούνται ακόμη δύο πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη δικάσιμο απάντησαν μη παραδοχή οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για τα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου στη Λάρνακα.

Οι κατηγορούμενοι είναι νεαρός 20 ετών, δύο 26χρονοι, 32 χρόνος, 33χρονος και 48 χρόνος.

Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη δύο άτομα 26 και 27 ετών.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Επόμενη δικάσιμος για ακρόαση ορίστηκε η 28η Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ