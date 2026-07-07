Οι πρώτες κάμερες ΑΙ είναι γεγονός και έχουν φτάσει και στην Κύπρο. Όπως αναφέρει ο Φιλελέυθερος οι πρώτες δυο κάμερες θα τοποθετηθούν στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία, στην θέση των καμερών που είναι εκτός λειτουργίας.

Την απόφαση έλαβε η Τροχαία και αναμένονται να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διεργασίες την εταιρίας που ανέλαβε την τοποθέτηση, ώστε να τεθούν σε λειτουργία οι δυο νέες κάμερες.

Σύμφωνα με το κ. Τάσο Ασιήκκη, Υπαστυνόμο Τροχαίας οι κάμερες ΑΙ δεν θα καταγράφουν τις 3 παραβιάσεις που ήδη καταγράφονται από τις σταθερές κάμερες (ταχύτητα, άσπρη γραμμή και κόκκινος σηματοδότης),αλλά θα καταγράφουν άλλες παραβιάσεις. Η ζώνη, το κράνος, η χρήση τηλεφώνου και οποιαδήποτε άλλη παραβίαση που αποσπά την προσοχή του οδηγού εντός του οχήματος καταγράφεται.

Οι κάμερες όπως εξήγησε ο ίδιος ενεργοποιούνται με μια κίνηση ή ένα άγγιγμα προς το πρόσωπο και μετά αρχίζει η καταγραφή. Θα καταγράφει ότι χρησιμοποιείται από τον οδηγό και με μια ύπουλη ή επίμονη/περίεργη ματιά του οδηγού θα υποψιάζεται ότι ο οδηγός παρανομεί.

Μάλιστα σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει για τον εντοπισμό των αιτιών θανάτου στους κυπριακούς δρόμους, την πρωτιά φαίνεται να λαμβάνει η χρήση κινητού τηλεφώνου. Οι μισοί θάνατοι από τροχαία σύμφωνα με τα στατιστικά, φαίνεται πως οφείλεται στην απόσπαση προσοχής, η οποία προέρχεται από την χρήση κινητού τηλεφώνου, παράλληλα με την οδήγηση. `

Να σημειωθεί πως κάτι που είχε τονιστεί ιδιαίτερα από τον υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη μόλις την προηγούμενη βδομάδα είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου από τους οδηγούς, η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη δική τους ζωή αλλά και την ζωή των γύρω τους. Πρόσθεσε επίσης πως πολλοί πολίτες επίσης σκρολάρουν στο κινητό, ακόμα και κατά τη διάρκεια που οδηγούν.

Το Υπουργείο Μεταφορών είναι υπέρ της τοποθέτησης των νέων σταθερών καμερών που θα αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να περιοριστεί η χρήση κινητού κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Όπως υπογραμμίστηκε από τον κ. Βαφεάδη, το σύστημα για αρχή θα είναι δοκιμαστικό και αναλόγως αποτελεσμάτων θα αξιολογηθεί η εφαρμογή του.

Οδηγία επίσης έχει δοθεί και στις κινητές κάμερες να μετακινηθούν για περισσότερο χρονικό διάστημα στις πόλεις παρά στου αυτοκινητόδρομους, αφού εκεί σημειώνονται τα περισσότερα δυστυχήματα και οδικές συγκρούσεις.

Ενώ όσο αφορά τους αυτοκινητόδρομους, σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, εξετάζεται πρόταση για τοποθέτηση σταθερών καμερών για καταγραφή ταχύτητας στην αρχή και στο τέλος του αυτοκινητόδρομου. Οδηγοί που παραβιάζουν την ταχύτητα θα υπολογίζονται με βάση του χρόνου που θα βγαίνουν από τον αυτοκινητόδρομο. Σε περίπτωσης παραβίασης θα τους αποστέλλεται εξώδικο.

Παράλληλα η Αστυνομία βρίσκεται στην διαδικασία έκδοσης εξωδίκων από το σύστημα φωτοεπισήμανσης, κάτι που έχει αποδειχθεί σχεδόν αδύνατον να ολοκληρωθεί από την ορισμένη εταιρία που είναι υπεύθυνη για τα πρόστιμα των καμερών. Έλεγχος για πρόστιμα γίνεται μέσω των οδοφραγμάτων και σε αστυνομικούς σταθμούς.

Μέχρι σήμερα εκκρεμούν 360.000 εξώδικα, ενώ περισσότερα από 50.000 αφορούν μόνο τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των σταθερών καμερών. Είναι είναι ένα ποσοστό παραβατών που είτε δεν εντοπίστηκαν ποτέ, είτε εσκεμμένα απέφυγαν να τα παραλάβουν και δεν έγινε κατορθωτό να τους επιδοθούν.

Για τη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων γίνεται εξέταση της πρότασης σχετικά με νομοσχέδιο για την ενημέρωση των οδηγών για τα εκκρεμούντα εξώδικα μέσω sms ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

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