Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑ Λάρνακας) ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, από το πρωί μέχρι τις 15:00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της παροχής πόσιμου νερού σε περιοχές του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιβαδιών της επαρχίας Λάρνακας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης. Η διακοπή θα επηρεάσει περιοχές πέριξ των λεωφόρων Γρηγόρη Αυξεντίου και Κυριάκου Μάτση, καθώς και των οδών Κέρκυρας, Τεύκρου Ανθία, Σόλωνος, Παύλου Λιασίδη και γειτονικών δρόμων.

Οι καταναλωτές προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών.

Ο ΕΟΑ απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.