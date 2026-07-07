Εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε, γύρω και 03:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, έξω από την μπουάτ της ΕΔΟΝ Λεμεσού, που λειτουργεί ως εστιατόριο και στεγάζει τον πολιτιστικό όμιλο «Το Στέκι», στο κέντρο της Λεμεσού, με την Αστυνομία να έχει αποκλείσει τη σκηνή και να διενεργεί εξετάσεις.

Όπως δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, αμέσως μετά την πληροφορία που λήφθηκε στην Αστυνομία, «περίπολα της ΑΔΕ και ΤΑΕ Λεμεσού απέκλεισαν τη σκηνή και από τις επιτόπιες εξετάσεις διαφάνηκε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε πυροδότηση αυτοσχέδιου μεταλλικού εκρηκτικού αντικειμένου, το οποίο αποτελείτο από εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος».

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«Οι εξετάσεις συνεχίζονται και με το πρώτο φως της ημέρας, όπου αναζητείται μαρτυρία σε σχέση με τους δράστες, αλλά λαμβάνονται και καταθέσεις για να διαπιστωθούν τα κίνητρα πίσω από αυτήν την εγκληματική ενέργεια», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι το υποστατικό άλλαξε πρόσφατα διαχειριστές, από τους οποίους έχουν ληφθεί καταθέσεις, που αξιολογούνται, ενώ όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα των δραστών παραμένουν ανοικτά.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Κυριάκου είπε ότι το συγκεκριμένο υποστατικό λειτουργούσε κάποιες μέρες της εβδομάδας και χθες ήταν κλειστό.