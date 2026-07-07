Σε νεανική παραβατικότητα αποδίδεται η φωτιά που έθεσαν άγνωστα πρόσωπα σε ελαστικά, το βράδυ της Δευτέρας, στην περιοχή της Λινόπετρας, στη Λεμεσό.

Σε δηλώσεις του και κληθείς να σχολιάσει σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί στα ΜΚΔ, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι «νεαρά πρόσωπα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κουκούλες, άναψαν φωτιά σε ελαστικά, τα οποία πυροδότησαν μέσα στο δρόμο».

«Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και περίπολα που μετέβηκαν στη σκηνή, ενώ στη θέα των περιπόλων της Αστυνομίας οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή», είπε και πρόσθεσε ότι διενεργούνται εξετάσεις και θα ληφθούν τεκμήρια από την περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα νεαρά αυτά πρόσωπα.

Πρόκειται, υπέδειξε, για περιστατικό που εντάσσεται στην νεανική παραβατικότητα και «η ΑΔΕ Λεμεσού έχει σχέδιο επιχείρησης σε σχέση με πάταξη της νεανικής παραβατικότητας».

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