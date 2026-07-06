Τη μεγαλύτερη μηνιαία και ετήσια αύξηση στον όγκο του λιανικού εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία κατέγραψε η Κύπρος τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Συγκεκριμένα, ο εποχικά διορθωμένος όγκος του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 3,7% τον Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο, ενώ σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,4%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η μηνιαία αύξηση στην Κύπρο ακολούθησε μείωση 0,9% τον Απρίλιο του 2026. Τους προηγούμενους μήνες, ο όγκος του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο είχε αυξηθεί κατά 0,6% τον Δεκέμβριο του 2025, μειώθηκε κατά 1,2% τον Ιανουάριο του 2026 και αυξήθηκε κατά 0,7% τον Φεβρουάριο και κατά 0,6% τον Μάρτιο.

Σε ετήσια βάση, η Κύπρος είχε καταγράψει αύξηση 9,0% τον Δεκέμβριο του 2025, 8,9% τον Ιανουάριο του 2026, 5,0% τον Φεβρουάριο, 6,1% τον Μάρτιο, 2,7% τον Απρίλιο και 8,4% τον Μάιο.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εποχικά διορθωμένος όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 0,5% τον Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο, ενώ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,2%. Τον Απρίλιο του 2026, ο όγκος του λιανικού εμπορίου είχε μειωθεί κατά 0,6% στην ΕΕ και κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, ο ημερολογιακά διορθωμένος δείκτης λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 1,6% στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις στον συνολικό όγκο του λιανικού εμπορίου πέραν της Κύπρου καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο με 3,6% και στην Πολωνία με 2,4%.

Οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις σημειώθηκαν στην Εσθονία με 2,2%, στην Κροατία με 2,0%, καθώς και στο Βέλγιο και τη Λιθουανία με 0,7% και στις δύο χώρες.

Σε ετήσια βάση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Κύπρο με 8,4%, στη Βουλγαρία με 7,9% και στο Λουξεμβούργο με 7,8%. Μειώσεις καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 4,0%, στην Εσθονία με 0,5% και στο Βέλγιο με 0,4%.

Ανά κλάδο λιανικού εμπορίου, στη ζώνη του ευρώ ο όγκος αυξήθηκε τον Μάιο, σε μηνιαία βάση, κατά 0,6% για τα τρόφιμα, ποτά και καπνό και κατά 0,1% για τα μη διατροφικά προϊόντα, εξαιρουμένων των καυσίμων αυτοκινήτων. Αντίθετα, μειώθηκε κατά 0,5% για τα καύσιμα αυτοκινήτων.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 0,6% για τα τρόφιμα, ποτά και καπνό και κατά 0,5% για τα μη διατροφικά προϊόντα, ενώ μειώθηκε κατά 0,4% για τα καύσιμα αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Σε ετήσια βάση, στη ζώνη του ευρώ ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,4% για τα τρόφιμα, ποτά και καπνό και κατά 2,3% για τα μη διατροφικά προϊόντα, ενώ μειώθηκε κατά 4,6% για τα καύσιμα αυτοκινήτων.

Στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, ο όγκος αυξήθηκε κατά 1,9% για τα τρόφιμα, ποτά και καπνό και κατά 2,8% για τα μη διατροφικά προϊόντα, ενώ μειώθηκε κατά 2,9% για τα καύσιμα αυτοκινήτων που πωλούνται σε εξειδικευμένα καταστήματα.

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Πηγή: ΚΥΠΕ