Νέα Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και του Υπουργείου Άμυνας, στην οποία η ΑΗΚ αναλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και οκταετή συντήρηση περίπου 4.400 φωτιστικών LED, τα οποία θα αντικαταστήσουν ισάριθμα παλαιά φωτιστικά Υψηλής Πίεσης Νατρίου σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς σε ολόκληρη την Κύπρο, υπογράφηκε σήμερα Δευτέρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΑΗΚ για ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και επίτευξη των ετήσιων στόχων εξοικονόμησης ενέργειας προς όφελος των τελικών καταναλωτών και της πολιτικής του Υπουργείου Άμυνας για εξοικονόμηση ενέργειας και προσαρμογή των δραστηριοτήτων της ΕΦ με την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που να σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον χωρίς να επηρεάζεται επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΦ.

Η ενεργειακή αυτή αναβάθμιση δεν είναι απλώς μια τεχνική παρέμβαση. Είναι μια ουσιαστική επένδυση στη βελτίωση της ποιότητας του νυχτερινού φωτισμού εντός των στρατοπέδων, αλλά και μια σημαντική συμβολή στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει το 65% σε σχέση με τα υφιστάμενα φωτιστικά.

Πέραν της οικονομικής εξοικονόμησης, το έργο έχει και έντονη περιβαλλοντική διάσταση: μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, εξοικονομεί πρωτογενή ενέργεια και ενισχύει την κοινή μας πορεία προς την πράσινη μετάβαση.

Η ΑΗΚ θα προχωρήσει άμεσα με τις εργασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου την άνοιξη του 2027.

Η Συμφωνία αυτή αποτελεί το δεύτερο μέρος της κοινής προσπάθειας ΑΗΚ και ΥΠΑΜ. Το πρώτο μέρος, που ολοκληρώθηκε το 2022, περιλάμβανε την αντικατάσταση 2.200 ενεργοβόρων φωτιστικών σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεργασία αυτή επεκτείνεται και σε άλλα σημαντικά έργα, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε όλα τα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση ΑΗΚ–ΥΠΑΜ είναι μια σχέση στρατηγική, παραγωγική και προσανατολισμένη στο μέλλον.

ΑΗΚ και Υπουργείο Άμυνας, υλοποιούν έργα που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

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Πηγή: ΚΥΠΕ