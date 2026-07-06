Στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης επίθεσης και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, η οποία διαπράχθηκε χθες εναντίον 47χρονου στην επαρχία Αμμοχώστου και για την οποία συνελήφθησαν και τελούν υπό κράτηση τρία πρόσωπα συνελήφθη σήμερα λίγο πριν τις 02:00μ.μ. στον αερολιμένα Λάρνακας και τέταρτο πρόσωπο.

Πρόκειται για 18χρονο ο οποίος αφού συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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