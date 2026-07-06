Οδικό χάρτη για την ενίσχυση της καινοτομίας, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το αγροδιατροφικό οικοσύατημα της Κύπρου περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - η Έκθεση Ευρημάτων & Αποτελεσμάτων (Outcomes & Insights Report), η οποία παρουσιάστηκε στην εναρκτήρια εκδήλωση του EIT Food στην Κύπρο, που διοργανώθηκε από τον οργανισμό SocialTech Lab, στο πλαίσιο του ρόλου του ως Εθνικού Εκπροσώπου του EIT Food στην Κύπρο και μέλους του EIT Community Hub Cyprus. Το EIT Food υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο οργανισμός SocialTech Lab, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου στο Κέντρο Αριστείας CYENS στη Λευκωσία, όπου οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε συντονισμένες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με έμφαση σε τέσσερις στρατηγικές θεματικές: καινοτομία και ψηφιακός μετασχηματισμός, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επενδύσεις, βιωσιμότητα και κυκλική οικονομία, καθώς και συνεργασία και συντονισμός του οικοσυστήματος.

Οι συζητήσεις έχουν πλέον συγκεντρωθεί σε μια νέα δημοσιευμένη Έκθεση Ευρημάτων & Αποτελεσμάτων (Outcomes & Insights Report), η οποία αποτυπώνει τις συλλογικές απόψεις του οικοσυστήματος και αναδεικνύει προτεραιότητες για μελλοντική ανάπτυξη. «Η έκθεση παρέχει έναν πρακτικό οδικό χάρτη για την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την οικοδόμηση ενός πιο συνδεδεμένου, ανθεκτικού και βιώσιμου αγροδιατροφικού οικοσυστήματος στην Κύπρο», προστίθεται.

«Μεταξύ των βασικών ευρημάτων, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τον κατακερματισμό του οικοσυστήματος, τα εμπόδια στην υιοθέτηση καινοτομίας, τις περιορισμένες διαδρομές εμπορικοποίησης, την πολυπλοκότητα στη χρηματοδότηση, τις πιέσεις από την κλιματική αλλαγή και τους πόρους, καθώς και τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού ως μερικές από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις του τομέα», σημειώνεται. Παράλληλα, αναφέρεται ότι «οι συζητήσεις ανέδειξαν ισχυρή εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της Κύπρου να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο αγροδιατροφικής καινοτομίας, αξιοποιώντας τη στρατηγική γεωγραφική της θέση, την ερευνητική αριστεία, το επιχειρηματικό ταλέντο και την αυξανόμενη δέσμευση της χώρας στη βιωσιμότητα».

Η έκθεση επισημαίνει επίσης πρακτικές ευκαιρίες για μελλοντική δράση, όπως η επέκταση των ζωντανών εργαστηρίων καινοτομίας (living labs) και των αγροκτημάτων επίδειξης, η επιτάχυνση της συνεργασίας έρευνας-αγοράς, η υποστήριξη της υιοθέτησης τεχνολογιών, η προώθηση της αναγεννητικής γεωργίας και λύσεων κυκλικής οικονομίας, η βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και η ενίσχυση του συντονισμού σε όλο το οικοσύστημα. «Σε όλες τις συζητήσεις αναδείχθηκε ένα κοινό μήνυμα: η Κύπρος διαθέτει ήδη πολλά από τα απαραίτητα στοιχεία επιτυχίας, ωστόσο η επίτευξη ουσιαστικού αντίκτυπου θα απαιτήσει ισχυρότερη συνεργασία και συντονισμένη δράση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων», τονίζεται.

Σημειώνεται, επίσης, ότι «ως η πρώτη δομημένη διαβούλευση του αγροδιατροφικού οικοσυστήματος της Κύπρου, η έκθεση θέτει μια σημαντική βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη του οικοσυστήματος». «Τα αποτελέσματα ήδη τροφοδοτούν την επόμενη φάση ανάπτυξης, με το SocialTech Lab να υλοποιεί επί του παρόντος το πρόγραμμα Empowering Women in Agrifood (EWA) Grow και να προετοιμάζει την εμβληματική του εκδήλωση Ground2Scale (G2S), η οποία θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2026 και θα επαναφέρει σε διάλογο τα ενδιαφερόμενα μέρη του αγροδιατροφικού τομέα, υποστηρίζοντας παράλληλα startups του τομέα μέσω εκπαίδευσης και καθοδήγησης», προστίθεται.

Καταληκτικά, το SocialTech Lab προσκαλεί τους σχετικούς φορείς να εξετάσουν τα ευρήματα και να συμβάλουν στον συνεχιζόμενο διάλογο, καθώς η Κύπρος συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο της στο ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό οικοσύστημα καινοτομίας.

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Πηγή: ΚΥΠΕ