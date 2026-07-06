Το δημοτικό συμβούλιο της Χόρσαμ ανακοίνωσε ότι από τις 25 Ιουνίου έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά ασθένειας που ενδέχεται να συνδέονται με τη λίμνη στο Southwater Country Park. Για προληπτικούς λόγους, η περιοχή που χρησιμοποιείται για παιχνίδια στο νερό έκλεισε προσωρινά με την απαγόρευση να παρατείνεται μετά από επανεξέταση των κινδύνων.

Οι τοπικές αρχές αποδίδουν την κατάσταση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες σημειώνοντας ότι η παρατεταμένη ξηρασία και τα δύο πρόσφατα κύματα καύσωνα έχουν δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων στο νερό. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, η φύση της λίμνης που τροφοδοτείται από βρόχινο νερό χωρίς εισροή ή εκροή ενδέχεται να έχει συμβάλει στην επιδείνωση της ποιότητας του νερού. «Η λίμνη είναι ανοιχτό σώμα νερού, το οποίο δεν υφίσταται επεξεργασία, και ως εκ τούτου η ποιότητα του νερού παρουσιάζει διακυμάνσεις», ανέφερε το συμβούλιο. «Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε ανοιχτή υδάτινη περιοχή έχει κινδύνους, καθώς ενδέχεται να περιέχει επιβλαβή βακτήρια».

Το Δημοτικό συμβούλιο χαρακτήρισε την κατάσταση «μια ακόμη συνέπεια της κλιματικής αλλαγής» και γνωστοποίησε ότι θα εξετάσει μακροπρόθεσμες επιλογές για τη χρήση και την πρόσβαση στη λίμνη. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Βρετανίας, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη λίμνη δεν υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους για βακτήρια, καθώς δεν έχει χαρακτηριστεί ως επίσημο σημείο κολύμβησης. «Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεται απόφαση να κλείσει η πρόσβαση λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των υδάτων», δήλωσαν.

Σε εθνικό επίπεδο, πραγματοποιούνται έλεγχοι σε περισσότερες από 450 αντίστοιχες τοποθεσίες. Σύμφωνα με το συμβούλιο, η πρόσβαση στη λίμνη επιτρέπεται μόνο μέσω του Southwater Watersports Centre, το οποίο λειτουργεί με ελεγχόμενα μέτρα ασφάλειας και περιορισμού κινδύνου.

Το περιστατικό αναδεικνύει, σύμφωνα με τις αρχές τους αυξανόμενους κινδύνους για την ποιότητα των υδάτων σε συνθήκες ακραίας ζέστης και ξηρασίας που συνδέονται ολοένα και συχνότερα με την κλιματική κρίση.