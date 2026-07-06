Αποκαταστάθηκε πλήρως στις 08:17 η παροχή ηλεκτρισμού στους καταναλωτές που επηρεάστηκαν από τεχνική βλάβη, που σημειώθηκε το πρωί στο Σύστημα Παραγωγής, σύμφωνα με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Σε ανακοίνωση, ο ΔΣΜΚ αναφέρει ότι η τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής, που σημειώθηκε η ώρα 08:05, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΕΣΚ41 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού φορτισμένη στα 51 MW με επακόλουθο την απόρριψη καταναλωτικού φορτίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ