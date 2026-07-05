Η Κυπριακή Δημοκρατία ανταποκρίνεται στο αίτημα της Γαλλίας για παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται στη χώρα, αποστέλλοντας δύο πτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης τύπου Air Tractor.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, το αίτημα της Γαλλίας υποβλήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού RescEU, με την Κύπρο να ενεργοποιεί άμεσα τη συνδρομή της προς τις γαλλικές Αρχές.

Τα δύο αεροσκάφη που αναχωρούν για τη Γαλλία είναι μισθωμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μηχανισμού RescEU και σταθμεύουν στην Κύπρο, αποτελώντας μέρος της ευρωπαϊκής εφεδρείας μέσων πολιτικής προστασίας.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών, το RescEU αποτελεί τον ευρωπαϊκό μηχανισμό εφεδρικών μέσων πολιτικής προστασίας, ο οποίος ενεργοποιείται για την υποστήριξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών, όταν οι εθνικές δυνατότητες δεν επαρκούν.

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