Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα κοντά στην Οινόη, στην Μάνδρα Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:30 και δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 140 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 34 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Αττικής, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Μήνυμα από το 112

Μάλιστα στις 16:37 το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Δείτε εικόνες και βίντεο από τη φωτιά στην Οινόη:

Παράλληλα για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Τέλος όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Πηγή: Πρώτο Θέμα