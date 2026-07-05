Ενοικιαζόμενο όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, μπήκε σε κυκλικό κόμβο στην περιοχή του Πρωταρά και προσέκρουσε στην επιγραφή «Protaras – Your Endless Summer».

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 05:00 σήμερα το πρωί.

Από τις φωτογραφίες διακρίνονται εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος, καθώς και φθορές σε τμήμα της κατασκευής.

Τα αίτια του ατυχήματος δεν είναι γνωστά, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

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