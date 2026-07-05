Γύρω στη 1π.μ σήμερα, μέλη της Αστυνομίας, που διενεργούσαν ελέγχους στην περιοχή Αγίας Νάπας, έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο για να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός του οχήματος, στην προσπάθεια του διαφύγει τον έλεγχο, οδήγησε με την όπισθεν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να κτυπήσει αστυνομικό και στην συνέχεια να συγκρουστεί με άλλο σταθμευμένο όχημα και να ακινητοποιηθεί.

Όπως διαπιστώθηκε οδηγός του οχήματος ήταν 23χρονος. Σε έλεγχο αλκοόλης που υποβλήθηκε, εντοπίστηκε θετικός, με μικρότερη τελική ένδειξη 75% αντί 9%. Ως αποτέλεσμα συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Το μέλος της Αστυνομίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας συνεχίζει τις εξετάσεις.

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Λίγο νωρίτερα στην επαρχία Πάφου, μετά από σχετική πληροφορία που έδωσε πολίτης, μέλος της Ομάδας Ζ, εντόπισε όχημα στον αυτοκινητόδρομο να οδηγείται επικίνδυνα.

Το όχημα ανακόπηκε και στον 29χρονο οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης, με μικρότερη τελική ένδειξη 97% αντί 9%. Ο οδηγός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση αφού πρώτα πληροφορήθηκε για την άμεση ποινική δίωξη του.

Η Τροχαία Πάφου εξετάζει.