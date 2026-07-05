Τρία πρόσωπα συνέλαβε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης τριών κατοικιών και κλοπής, που διαπράχθηκε στην επαρχία Λεμεσού.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία στις 03/07/2026, από 67χρονο, σύμφωνα με τον οποίο κλάπηκαν, από συγκρότημα τριών ακατοίκητων κατοικιών που διατηρεί, πέντε κλιματιστικά και κομπρεσόροι, καθώς επίσης οι ηλιακοί θερμοσίφωνες. Όπως ανέφερε ο παραπονούμενος κοντά στο συγκρότημα κατοικιών εντόπισε σταθμευμένο όχημα, εντός του οποίου υπήρχαν κυψέλες κλιματιστικών και ένα άγνωστό του πρόσωπο να διαφεύγει τρέχοντας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον τριών προσώπων ηλικίας 23, 21 και 18 ετών. Εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν χθες και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

O Αστυνομικός Σταθμός Πισσουρίου συνεχίζει τις εξετάσεις.