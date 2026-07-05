Εντοπίστηκε η μια από τις τρείς αδελφές οι οποίες είχαν εξαφανιστεί στις 30 Ιουνίου, η οποία είναι μάρτυρας κατηγορίας σε δίκη εναντίον του πατέρα της και δύο αδελφών της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 15χρονη επέστρεψε πίσω στον χώρο διαμονής της, ωστόσο, οι άλλες δύο αδελφές παραμένουν άφαντες.

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Η υπόθεση αφορά έναν 46χρονο πατέρα και τα δύο ενήλικα παιδιά του, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά αδικημάτων που φέρονται να διαπράχθηκαν από το 2013 έως και τον Μάιο του 2026 σε βάρος των υπόλοιπων μελών της οικογένειας. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου, η οποία έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου 2026.

Aντιμετωπίζουν συνολικά 122 κατηγορίες.