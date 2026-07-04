Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται η δημοφιλής ρωσική παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων «Μάσα και o Αρκούδoς» (Masha and the Bear), καθώς ομάδα βουλευτών από όλα τα μεγάλα κόμματα ζητά από την κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο διακοπής της προβολής της σε βρετανικές πλατφόρμες, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί εργαλείο ρωσικής «ήπιας ισχύος» (soft power).

Ο βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Τομ Γκόρντον, ο οποίος ηγήθηκε της πρωτοβουλίας, έθεσε το θέμα στη Βουλή των Κοινοτήτων, υποστηρίζοντας ότι η σειρά, η οποία προβάλλεται μέσω του Netflix και της πλατφόρμας ITVX, έχει χαρακτηριστεί από το ουκρανικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης ως μέσο προώθησης της ρωσικής επιρροής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σειρά προβάλλει μια θετική εικόνα της Ρωσίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ περιλαμβάνει σκηνές που, όπως υποστηρίζει, εξοικειώνουν τα παιδιά με στρατιωτικά σύμβολα. Μεταξύ άλλων, επικαλείται επεισόδια στα οποία η τετράχρονη Μάσα εμφανίζεται να φορά στολή που παραπέμπει σε σοβιετικό στρατιωτικό εξοπλισμό ή καπέλο συνοριοφύλακα της σοβιετικής εποχής.

«Βρετανοί γονείς έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι το περιεχόμενο που παρακολουθούν τα παιδιά τους έχει ελεγχθεί επαρκώς, ιδιαίτερα όταν σύμμαχες χώρες εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για κρατική προπαγάνδα», αναφέρεται στην επιστολή των βουλευτών.





1. Today in Parliament I raised the growing concern over “Masha and the Bear” a Russian cartoon streamed to British children on Netflix and ITVX, and flagged by Ukraine’s Centre for Countering Disinformation as a Russian soft power tool.



I called on the Leader of the House to… pic.twitter.com/zfQJCBLSFt — Tom Gordon MP (@tomgordonLD) July 2, 2026

Επιστολή με περισσότερες από 50 υπογραφές

Ο Γκόρντον απέστειλε επιστολή προς την υπουργό Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού, Λίζα Νάντι, ζητώντας να εξεταστεί το καθεστώς αδειοδότησης και μετάδοσης της σειράς, αλλά και η δημιουργία αυστηρότερων μηχανισμών αξιολόγησης παιδικού περιεχομένου που ενδέχεται να χρησιμοποιείται για σκοπούς προπαγάνδας.

Η επιστολή συνυπογράφεται από περισσότερους από 50 βουλευτές των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, των Εργατικών, των Συντηρητικών, των Πρασίνων, του SNP και του Plaid Cymru.

Παράλληλα, τη στήριξή τους εξέφρασαν και Ουκρανοί βουλευτές.

Οι ουκρανικές θέσεις

Το ουκρανικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης υποστηρίζει ότι η σειρά δεν αποτελεί απλώς παιδική ψυχαγωγία, αλλά εργαλείο άσκησης ρωσικής «soft power», κάνοντας λόγο για εξοικείωση των παιδιών με σοβιετικά σύμβολα και στρατιωτικά πρότυπα.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης του ουκρανικού κόμματος Holos ανέφερε ότι «το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία ως εργαλεία επιρροής», υποστηρίζοντας ότι οι πλατφόρμες streaming οφείλουν να αξιολογούν προσεκτικά το περιεχόμενο που προβάλλεται σε παιδιά.

Παρόμοια θέση εξέφρασε και ο Ουκρανός βουλευτής και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπιστικής και Πληροφοριακής Πολιτικής της Βουλής, ο οποίος υποστήριξε ότι η ρωσική προπαγάνδα συχνά ενσωματώνεται σε φαινομενικά αθώο ψυχαγωγικό περιεχόμενο.

Η απάντηση της εταιρείας παραγωγής

Η εταιρεία παραγωγής Animaccord, με έδρα την Κύπρο, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί προπαγάνδας.

Εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η «Μάσα και η Αρκούδα» αποτελεί ιδιωτική παραγωγή που προβάλλεται εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες σε περισσότερες από 100 χώρες, προωθώντας «διαχρονικές αξίες όπως η φιλία, η καλοσύνη και η φαντασία».

Η εταιρεία υποστηρίζει ακόμη ότι η σειρά δεν περιέχει πολιτικά μηνύματα, ότι ουδέποτε χρηματοδοτήθηκε από το ρωσικό κράτος και ότι οι κατηγορίες περί προπαγάνδας στερούνται αποδεικτικών στοιχείων.

Και η Εσθονία είχε εκφράσει ανησυχίες

Αντίστοιχες επιφυλάξεις είχε διατυπώσει και ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάχκνα, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η σειρά εντάσσεται στα εργαλεία «ήπιας ισχύος» του Κρεμλίνου και συμβάλλει στην ομαλοποίηση σοβιετικών συμβόλων και στρατιωτικών μηνυμάτων.

Από την άλλη πλευρά, ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν με ειρωνεία τις κατηγορίες, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί προπαγανδιστικού περιεχομένου.

Η στάση της βρετανικής κυβέρνησης

Το βρετανικό Υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού (DCMS) δεν σχολίασε την υπόθεση.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η επιλογή του περιεχομένου ανήκει στους ίδιους τους τηλεοπτικούς οργανισμούς και τις πλατφόρμες streaming, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες που επιβλέπει η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή Ofcom.

Το ITV δεν προχώρησε σε σχόλιο, ενώ και το Netflix κλήθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος