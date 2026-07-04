Σε φάση συγκεκριμένων αποφάσεων και χρονοδιαγραμμάτων φαίνεται να εισέρχονται οι παρασκηνιακές διεργασίες για την «επόμενη ημέρα» στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με πηγές που συμμετείχαν σε συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο, το σχέδιο για τη δημιουργία ανθρωπιστικών ζωνών προχωρά ακόμη και στην περίπτωση που η Χαμάς δεν αφοπλιστεί άμεσα.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του διπλωματικού ανταποκριτή του i24NEWS, Guy Azriel, στις συναντήσεις συμμετείχαν μέλη της Παλαιστινιακής Τεχνοκρατικής Επιτροπής (NCAG), σύμβουλοι του Board of Peace, ο Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, καθώς και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, ο οποίος συμμετέχει επίσης στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του οργανισμού.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι συζητήσεις δεν περιορίστηκαν σε γενικές κατευθύνσεις, αλλά επικεντρώθηκαν, για πρώτη φορά, σε πρακτικά ζητήματα, όπως τα χρονοδιαγράμματα, οι ρυθμίσεις ασφαλείας, ο αριθμός των κατοίκων που θα μετακινηθούν και το μοντέλο διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας. Αξίζει να σημειωθεί πως οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις εμπλεκόμενες πλευρές»,

Το σχέδιο προχωρά χωρίς να αναμένει τον αφοπλισμό της Χαμάς

Κατά τις ίδιες πληροφορίες του ισραηλινού δημοσιογράφου, η βασική απόφαση που ελήφθη είναι ότι η υλοποίηση του σχεδίου δεν θα εξαρτηθεί από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Οι προετοιμασίες για τις απαραίτητες υποδομές εκτιμάται ότι μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε διάστημα τριών έως έξι μηνών, επιτρέποντας τη μεταφορά των πρώτων κατοίκων σε περιοχές της λεγόμενης «κίτρινης ζώνης».

Πρώτος σταθμός προβλέπεται να είναι η περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν, όπου αρχικά θα εγκατασταθούν δεκάδες χιλιάδες πολίτες. Στη συνέχεια, οι προσωρινοί οικισμοί αναμένεται να επεκταθούν σταδιακά, ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Προσωρινές δομές αντί μόνιμης ανοικοδόμησης

Οι πηγές αναφέρουν ότι όσο η Χαμάς εξακολουθεί να διατηρεί τον οπλισμό της, δεν προβλέπεται μόνιμη ανοικοδόμηση με χρήση βαρέων οικοδομικών υλικών.

Αντίθετα, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ποιοτικών προσωρινών κατοικιών, σχολικών και ιατρικών εγκαταστάσεων, καθώς και ευκαιριών απασχόλησης για τους κατοίκους.

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Πώς θα οργανωθεί η ασφάλεια

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, η εσωτερική ασφάλεια των νέων ζωνών θα ανατεθεί σε νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία θα εκπαιδευτεί στην Αίγυπτο.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης τους επόμενους μήνες, ενώ οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να ελέγχουν την εξωτερική περίμετρο ασφαλείας, αποχωρώντας μόνο από περιοχές στις οποίες θα έχει εγκατασταθεί μόνιμος πολιτικός πληθυσμός.

Τα ανοιχτά ζητήματα

Παρά την πρόοδο του σχεδιασμού, παραμένουν σημαντικά ζητήματα που δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, όπως:

ο τρόπος επιλογής των κατοίκων που θα μετακινηθούν,

η δημογραφική σύνθεση των νέων ανθρωπιστικών ζωνών,

οι μηχανισμοί που θα αποτρέπουν τη Χαμάς από το να επηρεάζει τη διαδικασία επιλογής των μετακινούμενων πολιτών.

Ο στόχος του σχεδίου

Οι πηγές που συμμετέχουν στον σχεδιασμό υποστηρίζουν ότι η πρωτοβουλία δεν συνιστά παραχώρηση προς τη Χαμάς.

Αντίθετα, όπως αναφέρουν, στόχος είναι η σταδιακή αποδυνάμωση του ελέγχου της οργάνωσης επί του εδάφους, του πληθυσμού, της ανθρωπιστικής βοήθειας, των οικονομικών πόρων και των βασικών υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνουν, η φιλοσοφία του σχεδίου βασίζεται στη δημιουργία περιοχών που θα λειτουργούν εκτός του ελέγχου της Χαμάς, αντί της ανοικοδόμησης περιοχών όπου η οργάνωση θα εξακολουθεί να διατηρεί επιρροή.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ενός εκ των συμμετεχόντων στις συναντήσεις:

«Η Χαμάς θα προσπαθήσει να σαμποτάρει κάθε στάδιο του σχεδίου. Γι' αυτό κάθε λεπτομέρεια εξετάζεται αρκετά βήματα μπροστά. Θα χρειαστούν προσαρμογές, αλλά η αίσθηση είναι ότι η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και κανείς δεν θέλει να τη σταματήσει.»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι σχεδιασμοί αυτοί καθοδηγούνται τόσο από την αυξανόμενη διεθνή πίεση για βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα όσο και από την επιθυμία της αμερικανικής πλευράς να δημιουργηθεί νέα δυναμική επί του πεδίου και να διαμορφωθεί μια πολιτική εναλλακτική για την επόμενη ημέρα.



