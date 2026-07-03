Στον εντοπισμό και στην κατάσχεση πυροβόλου όπλου, εκρηκτικών υλών, ποσοτήτων ναρκωτικών και χρηματικού ποσού ύψους περίπου €40.000, καθώς και στη σύλληψη 57χρονου υπόπτου από χωριό της επαρχίας Λάρνακας προχώρησε σήμερα η Αστυνομία στη Λάρνακα, κατόπιν αξιολόγησης και διερεύνησης πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Χαραλάμπους, υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας, στο πλαίσιο της πάταξης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος το ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με την ΥΔΑΠ (Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών) και την ΥΚΑΝ Λάρνακας έπειτα από αξιολόγηση και διερεύνηση πληροφοριών προχώρησε σήμερα δύναμει δικαστικού εντάλματος έρευνας, σε έρευνα στην οικία, σε οχήματα και υποστατικά Ελληνοκύπριου 57 ετών από χωριό της επαρχίας Λάρνακας.

Ο κ . Χαραλάμπους ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε ένα πιστόλι, 7 πλήρη φυσίγγια πιστολιού, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, ποσότητα πυρίτιδας, περί τα 210 γραμμάρια φυτική ύλη κάνναβη (μικτου βάρους), περί τα 70 γραμμάρια κοκαΐνης (μικτου βάρους), περί τα 5 γραμμάρια ρητίνη κάνναβης δυο συσκευασίες με κανναβιδιόλη καθώς και 2 ζυγαριές ακριβείας. Επισης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περί τα 40.000 ευρώ».

Ανέφερε πως «ο εντοπισμός των προαναφερόμενων παράνομων και επικίνδυνων αντικειμένων από την Αστυνομία συμβάλλει στην πρόληψη και στην αποτροπή μελλοντικών εγκληματικών ενεργειών».

Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησης του.

Η ΥΚΑΝ Λάρνακας σε συνεργασία με το ΤΑΕ Λάρνακας και την ΥΔΑΠ συνεχίζουν τις εξετάσεις.

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Πηγή: ΚΥΠΕ