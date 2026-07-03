Συνελήφθη στη Γαλλία 53χρονη αλλοδαπή γυναίκα, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης σφετερισμού ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Αστυνομία, βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον των γαλλικών αρχών διαδικασία για να εξεταστεί η έκδοση της 53χρονης στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εξέδωσε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Η τ/κ εφημερίδα "Κίπρις" αναφέρεται σήμερα πρωτοσέλιδα σε σύλληψη στη Γαλλία Λιθουανής που ζει και εργάζεται ως κτηματομεσίτρια στα κατεχόμενα, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος της ΚΔ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της "Κίπρις", η σύλληψη έγινε στο αεροδρόμιο της Νίκαιας πριν λίγες ημέρες και η γυναίκα επρόκειτο να ταξιδέψει με την κόρη της.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, τη σύλληψή της και την έκδοσή της κοινοποίησε η ίδια η Λιθουανή κτηματομεσίτρια με βίντεο στα ΜΚΔ.

Στο βίντεο, σύμφωνα με την εφημερίδα, η Ζιλέβιτσε λέει ότι ζει στην Κύπρο (ΣΣ: κατεχόμενα) εδώ και περίπου 15 χρόνια, ισχυριζόμενη πως ίδρυσε "μια αδειοδοτημένη εταιρεία ακολουθώντας νόμιμες διαδικασίες στο βόρειο τμήμα του νησιού και λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο».

Αντιδράσεις στα κατεχόμενα

Αντιδράσεις προκαλεί στα κατεχόμενα η σύλληψη στη Γαλλία, με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ξένης κτηματομεσίτριας που δραστηριοποιείται παράνομα στα κατεχόμενα και είναι ύποπτη για σφετερισμό ε/κ περιουσιών.

Συγκεκριμένα, ως "πολιτικά υποκινούμενη ενέργεια που πλήττει άμεσα το κλίμα εμπιστοσύνης και τις προσπάθειες διαλόγου στο Κυπριακό", καταγγέλλει ο Πρόεδρος της τουρκοκυπριακής ένωσης εργοληπτών οικοδομών (KTİMB), Τζαφέρ Γκιούρτζαφερ, την απόφαση γαλλικού δικαστηρίου για έκδοση της Λιθουανής, στα πλαίσια των ερευνών για το σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Σε γραπτή δήλωσε ο κ. Γκιούρτζαφερ κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία ότι "εργαλειοποιεί το ευρωπαϊκό δίκαιο για να επεκτείνει τις κυριαρχικές της διεκδικήσεις στον κατεχόμενο βορρά, παραβιάζοντας —κατά τον ίδιο— το Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης".

«Το περιουσιακό δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω ενταλμάτων σύλληψης, αλλά μόνο στο πλαίσιο μιας συνολικής πολιτικής διευθέτησης», δήλωσε ο Γκιούρτζαφερ, προσθέτοντας ότι τέτοιες κινήσεις στοχοποιούν την οικονομία της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

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Πηγή: ΚΥΠΕ