Η Ομάδα Κατοίκων Λυκαβηττού επανέρχεται στο ζήτημα της προτεινόμενης δημιουργίας Ανοικτής Δομής Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην περιοχή, εκφράζοντας έντονη αντίθεση στους σχεδιασμούς του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και κάνοντας λόγο για προσπάθεια χωροθέτησης της δομής χωρίς την απαιτούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με τους κατοίκους.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομάδα Κατοίκων αναφέρει ότι η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ανέδειξε, όπως υποστηρίζει, τις πραγματικές προθέσεις του Υφυπουργείου, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε προσπάθεια αποπροσανατολισμού των πολιτών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η χωροθέτηση μιας ανάπτυξης που, κατά την άποψή της, δεν επιτρέπεται από την πολεοδομική νομοθεσία.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ακόμη ότι δεν υπήρξε προηγούμενη ενημέρωση των άμεσα επηρεαζόμενων πολιτών, ούτε δημόσια διαβούλευση, ενώ εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις τόσο στο παρακείμενο Δημοτικό Σχολείο Λυκαβηττού όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η διαχείριση της δομής προορίζεται να ανατεθεί στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Διαβάστε επίσης: Αντιδράσεις για δομή ασυνόδευτων ανηλίκων στη Λευκωσία-«Δεν είμαστε ρατσιστές»

Στην ανακοίνωση ευχαριστούν τις δημοτικές ομάδες του ΔΗΣΥ, του ΕΛΑΜ, του ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ και των Οικολόγων για τη στάση που τήρησαν κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ απευθύνουν κάλεσμα προς το ΑΚΕΛ να επανεξετάσει τη θέση του και να στηρίξει την προσπάθεια αποτροπής της συγκεκριμένης χωροθέτησης.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι ενώνουν τη φωνή τους με κατοίκους της Λάρνακας, των Λατσιών και του Αγίου Δομετίου, όπου, όπως σημειώνουν, υπήρξαν αντίστοιχες προσπάθειες δημιουργίας μεταναστευτικών δομών, ζητώντας από την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε νέες εγκαταστάσεις εντός του αστικού ιστού. Απευθύνουν επίσης έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενημερωθεί, όπως αναφέρουν, για την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια σχολεία και για τις ανησυχίες που εκφράζουν οι κάτοικοι.

Η Ομάδα Κατοίκων υποστηρίζει ακόμη ότι, εφόσον η Κυβέρνηση δηλώνει πως οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά, προκύπτει το ερώτημα γιατί συνεχίζεται η προσπάθεια δημιουργίας νέων δομών μέσα στον αστικό ιστό. Τέλος, διαμηνύει ότι οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν, με κάθε νόμιμο μέσο, την ποιότητα ζωής τους, την ασφάλεια των οικογενειών τους, την προστασία των περιουσιών τους και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της περιοχής.

Τι αναφέρουν πηγές από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης

Πηγές από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, πάντως, αναφέρουν ότι επρόκειτο για υποστατικό μικρής κλίμακας, το οποίο θα φιλοξενούσε έως και 30 ευάλωτα άτομα που βρίσκονταν στη διαδικασία επαναπατρισμού τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η φιλοξενία δεν θα είχε μόνιμο χαρακτήρα, αλλά θα ήταν προσωρινή, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής των ατόμων στις χώρες προέλευσής τους.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι το κτήριο επρόκειτο να ανακαινιστεί, ενώ η λειτουργία και η διαχείρισή του θα τελούσαν υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης.