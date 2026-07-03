Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η προτεινόμενη δημιουργία μόνιμης δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστευτικής προέλευσης στην περιοχή του Λυκαβηττού στη Λευκωσία. Κάτοικοι της περιοχής, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», εξέφρασαν την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημά τους αφορά την επιλογή της τοποθεσίας και όχι τους ίδιους τους ανήλικους μετανάστες.

Ο κάτοικος της περιοχής Φώτος Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι η σχετική απόφαση προωθήθηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Δήμου Λευκωσίας ή των κατοίκων. «Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι αυτό έγινε έτσι ξαφνικά, χωρίς να προηγηθεί καμία ενημέρωση του Δήμου Λευκωσίας ή των κατοίκων», είπε, σημειώνοντας ότι η κατοικία όπου προτείνεται να στεγαστεί η δομή βρίσκεται «περίπου 30 μέτρα από την είσοδο του Δημοτικού Σχολείου Λυκαβητού».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι, σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία και το τοπικό σχέδιο, «δεν επιτρέπεται στον οικιστικό ιστό που βρίσκεται ο Λυκαβηττός να δημιουργηθεί δομή μετανάστευσης, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο δώσει παρέκκλιση».

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο κ. Κωνσταντινίδης ξεκαθάρισε πως «δεν είμαστε ρατσιστές ούτε άσπλαχνοι. Προς Θεού, είμαστε και εμείς πρόσφυγες, χάσαμε και εμείς τον τόπο μας και έχουμε πολλές ευαισθησίες».

Ωστόσο, υποστήριξε ότι «όπου επιχειρήθηκε να δημιουργηθούν αυτές οι δομές υπήρξαν βανδαλισμοί, κλοπές, οχληρία και ανησυχία», προσθέτοντας πως θεωρεί ότι η περιοχή «είναι ήδη πολύ επιβαρυμένη» και πως η συγκεκριμένη χωροθέτηση θα δημιουργήσει περαιτέρω όχληση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Λυκαβητού, Στυλιανός Χατζηγεωργίου, δήλωσε ότι οι κάτοικοι «δεν έχουμε πρόβλημα με το έργο που θα γίνει», αλλά «έχουμε θέμα με την επιλογή της τοποθεσίας και ότι είναι παράνομο να γίνει αυτή η δομή στη Λευκωσία».

Όπως είπε, η βασική του ανησυχία αφορά την ασφάλεια των παιδιών, τονίζοντας ότι «για κάθε γονιό είναι το πρώτο θέμα που έχει για τα παιδιά του, η ασφάλειά τους».

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις για το κατά πόσο προηγήθηκε μελέτη για την καταλληλότητα της περιοχής. «Έγινε έρευνα και ανάλυση για την τοποθεσία; Αν έγινε, να μας την παρουσιάσουν», είπε, διερωτώμενος επίσης γιατί δεν αξιοποιείται κάποια υφιστάμενη κρατική δομή εφόσον η φιλοξενία χαρακτηρίζεται προσωρινή.

Ως εναλλακτική πρόταση, ανέφερε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες κρατικές εγκαταστάσεις, «όπως στις Λίμνες».

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι στο Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού φοιτούν ήδη πολλά παιδιά μεταναστευτικής βιογραφίας, ο κ. Χατζηγεωργίου είπε ότι αυτά αποτελούν το 55% του μαθητικού πληθυσμού.

«Επομένως αυτό δεν μας κάνει ρατσιστές. Τα παιδιά, δόξα τω Θεώ, ενσωματώθηκαν στο σχολείο και στην κοινωνία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ανησυχίες των κατοίκων προκύπτουν από περιστατικά που, όπως είπε, καταγράφηκαν σε άλλες δομές.

Ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ακόμη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας, κατά τη συνεδρίασή του, με συντριπτική πλειοψηφία δεν ενέκρινε την αλλαγή χρήσης του υποστατικού, σημειώνοντας ωστόσο ότι η απόφαση είναι «συμβουλευτικού χαρακτήρα» και πως η διαδικασία θα συνεχιστεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι κάτοικοι συγκεντρώνουν υπογραφές, τις οποίες θα συνοδεύσουν με επιστολή προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Μετανάστευσης, ενώ δεν απέκλεισε η επιστολή να αποσταλεί και στο Προεδρικό.

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηγεωργίου υπενθύμισε ότι πρόκειται για «ανοιχτή δομή», σημειώνοντας πως οι κάτοικοι ζητούν από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης να ανακαλέσει την απόφαση και από το Υπουργείο Εσωτερικών να μην επιτρέψει την αδειοδότηση του έργου.

Πώς σχολιάζει ο Στέφανος Στεφάνου

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σχολίασε το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και αναλυτικά τις τοπικές κοινωνίες πριν από τη λήψη τέτοιων αποφάσεων.

Όπως ανέφερε, «πάντοτε είχαμε αυτό το θέμα, με την έννοια ότι η αρμόδια αρχή ποτέ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να εξηγήσει στον κόσμο τι θέλει να κάνει, πώς θα το κάνει και πώς αυτό θα ενσωματώνεται στην περιοχή».

Ο κ. Στεφάνου τόνισε ότι την ευθύνη αυτή θα πρέπει να αναλάβει το αρμόδιο Υφυπουργείο Μετανάστευσης, σημειώνοντας πως «πάντοτε απέναντι στην ανησυχία ή ακόμα και στον φόβο είναι η γνώση».

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι «αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεκινούν από την ενημέρωση και τη συζήτηση με τους περίοικους», ώστε οι τοπικές κοινωνίες να γνωρίζουν τον σχεδιασμό και να αποφεύγονται εντάσεις και παρεξηγήσεις.