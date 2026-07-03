Μάχη για τη ζωή δίνει η 46χρονη μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε στο πρόσωπο και το σώμα από τον 55χρονο σύζυγό της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η γυναίκα μεταφέρθηκε από τη Λεμεσό στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση, καθώς η κατάσταση της υγείας της εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Αρχικά διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της πόλης, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις. Οι θεράποντες ιατροί συνεχίζουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή.

Διαβάστε επίσης: Τραγωδία Ζακάκι: Παρέμβαση συγγενή της 46χρονης - «Ζούσε με φόβο»

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 30ης Ιουνίου έξω από το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα, στο Ζακάκι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 55χρονος αστυνομικός πέρασε από τον Λιμενικό Σταθμό της Μαρίνας Αγίου Ραφαήλ, παρέλαβε το υπηρεσιακό του όπλο περίπου 50 λεπτά πριν από την έναρξη της βάρδιάς του και ενημέρωσε συνάδελφό του ότι θα μετέβαινε για λίγα λεπτά στη διοίκηση του λιμανιού. Στη συνέχεια αναχώρησε με το ιδιωτικό του όχημα.

Βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης τον καταγράφουν να κινείται στην περιοχή του Ζακακίου και στη διαδρομή που ακολουθούσε καθημερινά η σύζυγός του προς την εργασία της. Οι δύο συναντήθηκαν έξω από το σχολείο, όπου εκτυλίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο, με αποτέλεσμα η 46χρονη να τραυματιστεί σοβαρά από πυροβολισμούς στο πρόσωπο και το σώμα.