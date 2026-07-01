Νέα στοιχεία για την υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο ο γαμπρός της 46χρονης, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε εξ επαφής από τον σύζυγό της στο Ζακάκι. Με δημόσια παρέμβασή του, απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί οικονομικών διαφορών ως κινήτρου της επίθεσης και κάνει λόγο για «ψυχολογική βία, φόβο και έλεγχο».

Αρχικά αναφέρει πως «θέλω να πω λίγα λόγια γιατί βλέπω να κυκλοφορούν πολλές ανακρίβειες και εικασίες. Πρώτα απ’ όλα, η μητέρα μου είναι ζωντανή. Δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της και εμείς είμαστε δίπλα της κάθε λεπτό, πιστεύοντας ότι θα τα καταφέρει».

Σημειώνει ότι «όσα γράφονται για οικονομικά προβλήματα, τρίτα πρόσωπα ή άλλες υποθέσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρακαλώ σταματήστε να δημιουργείτε σενάρια για μια οικογένεια που αυτή τη στιγμή παλεύει να σταθεί όρθια. Το τι ζήσαμε μέσα στο σπίτι μας το γνωρίζουμε μόνο εμείς. Για πολλά χρόνια η μητέρα μου βίωσε μια πραγματικότητα γεμάτη ψυχολογική βία, φόβο και έλεγχο. Πίσω από την εικόνα που έβλεπε ο κόσμος υπήρχε μια γυναίκα που βασανίστηκε και άντεξε πολύ περισσότερα απ’ όσα γνωρίζετε».

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Τόνισε πως «δεν ζητάμε να πάρει κανείς θέση. Ζητάμε μόνο σεβασμό. Σεβασμό στη μητέρα μας, που αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της. Σεβασμό σε εμάς, τα παιδιά της, που προσπαθούμε να διαχειριστούμε μια τραγωδία που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζήσει. Σας παρακαλώ, σταματήστε τις εικασίες και αφήστε τις Αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Αν θέλετε πραγματικά να σταθείτε δίπλα μας, προσευχηθείτε για τη μητέρα μας και σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας».

Τέλος, ευχαριστεί όσους έχουν αγκαλιάσει αυτές τις δύσκολες ώρες την οικογένεια της 46χρονης, λέγοντας «η αγάπη και η στήριξή σας μάς δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε».