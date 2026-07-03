Τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση 30,1% στις διανυκτερεύσεις μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης κατέγραψε η Κύπρος στο Δ' τρίμηνο του 2025, επίδοση υπερτριπλάσια από την αύξηση 9,7% που καταγράφηκε συνολικά στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τη Eurostat. Μόνο η Μάλτα με αύξηση 37,5% σημείωσε υψηλότερο ρυθμό αύξησης, ενώ ακολούθησε η Σλοβακία με αύξηση 26,3%.

Παράλληλα, η Κύπρος κατέγραψε το 2024 τον δεύτερο υψηλότερο μέσο αριθμό διανυκτερεύσεων ανά κράτηση στην ΕΕ (18), πίσω μόνο από τη Μάλτα (20) και μπροστά από την Κροατία και την Ισπανία (14).

Την περίοδο του Δ' τριμήνου του 2025, οι μεγαλύτεροι όγκοι διανυκτερεύσεων, μέσω πλατφορμών, καταγράφηκαν στις περιφέρειες Ανδαλουσίας (9,9 εκατ.) και Καναρίων Νήσων (8,2 εκατ.) σε Ισπανία και Ιλ ντε Φρανς (Παρίσι με 7,2 εκατ.) στη Γαλλία, γεγονός που δείχνει ότι οι μεγαλύτερες τουριστικές αγορές της Ευρώπης εξακολουθούν να κυριαρχούν σε απόλυτο αριθμό διανυκτερεύσεων, ενώ απεναντίας Μάλτα και Κύπρος καταγράφονται ως οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές.

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Πηγή: ΚΥΠΕ