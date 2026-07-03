Τη διερεύνηση της αποξήρανσης πηγών και της κρίσιμης κατάστασης των υδάτινων πόρων στην Άλωνα και την ευρύτερη περιοχή της Πιτσιλιάς, ζητά με επιστολή του προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ο κοινοτάρχης Άλωνας Μιχάλης Νικηφόρου.

Στην επιστολή του, ο κοινοτάρχης ζητά την άμεση διενέργεια υδρογεωλογικής και επιστημονικής έρευνας για τα αίτια της αποξήρανσης των πηγών στην περιοχή, καθώς και τη διερεύνηση ενδεχόμενων επιπτώσεων από γεωτρήσεις και στην κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων.

Παράλληλα, ζητά την ενημέρωση της κοινότητας για τα αίτια του φαινομένου και την εξέταση λύσεων για την εξασφάλιση υδάτινων πόρων, με στόχο την προστασία του φουντουκοδάσους και της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής.

«Η κατάσταση πλέον είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτεί άμεσες ενέργειες. Θεωρούμε απαραίτητη την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών», καταλήγει η επιστολή.

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Πηγή: ΚΥΠΕ