Η πορεία σημαντικών αναπτυξιακών έργων και κρίσιμων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή, με την κ. Παναγιώτου να σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η δημιουργία μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης θα επιτρέψει τη σταδιακή απεξάρτηση της περιοχής από τις γεωτρήσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου Πωμού, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του λιμανιού στο Λατσί, καθώς και ζητήματα που αφορούν την προστασία των παραλιών και των περιοχών Natura.

Σε ό,τι αφορά το αλιευτικό καταφύγιο Πωμού, σημειώνεται ότι «έγινε ενημέρωση για την πρόοδο της έναρξης αναβάθμισης του έργου, μέσα από τον αναγκαίο σχεδιασμό και τις απαιτούμενες μελέτες, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματιών αλιέων».

Αναφορικά με το έργο του παραλιακού πεζόδρομου, συνεχίζει η ανακοίνωση, «διαπιστώθηκε κοινή βούληση για την προώθηση λύσεων που θα επιτρέπουν την αναβάθμιση της περιοχής, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του ιδιαίτερα σημαντικού φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευόμενων ειδών».

Προς τον σκοπό αυτό συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση των αρμόδιων υπηρεσιών με τους μελετητές του Δήμου, προκειμένου να εξεταστεί ενδεχόμενος επανασχεδιασμός του έργου, προστίθεται.

Σε σχέση με τη δημιουργία μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, η Υπουργός ανέφερε ότι έχει ήδη ληφθεί πολιτική απόφαση για την υλοποίηση του έργου με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών ύδρευσης της περιοχής.

«Η λειτουργία της μονάδας θα επιτρέψει τη σταδιακή απεξάρτηση της υδροδότησης της περιοχής από τις γεωτρήσεις, συμβάλλοντας στην αποδέσμευση υδάτινων πόρων για την άρδευση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου.

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Πηγή: ΚΥΠΕ