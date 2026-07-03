Στην έκδοση διατάγματος κράτησης για περίοδο έξι ημερών κατά 28χρονου προχώρησε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στο πλαίσιο υπό διερεύνηση υπόθεσης ναρκωτικών, την Παρασκευή.

Ο ύποπτος είχε συλληφθεί από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) την Πέμπτη όταν στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων, διενήργησαν έρευνα στην οικία του και εντόπισαν μεταξύ άλλων χρηματικό ποσό και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

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Πηγή: ΚΥΠΕ