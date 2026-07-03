Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φονική φωτιά του Αρακαπά που στοίχισε τη ζωή σε 4 εργάτες από την Αίγυπτο. Η κάμερα του ΣΙΓΜΑ πραγματοποίησε οδοιπορικό στις περιοχές όπου κτυπήθηκαν από την πύρινη λαίλαπα.

Η Ειρήνη Αρτάκα συνομίλησε με τον εργοδότη των αδικοχαμένων Αιγύπτιων εργατών ο οποίος είπε πως εκείνες τις μέρες, ειπώθηκαν πολλά από πολλούς για το πώς και το γιατί έγινε η τραγωδία.

«Δοκίμασαν να παν να πάρουν κάποια πράγματα από το σπίτι και στο τέλος εγκλωβίστηκαν. Όταν είδα τους καπνούς τους τηλεφώνησα να μείνουν εκεί μέχρι να δούμε τι γίνεται».

«Μετά τους είπα να φορτώσουν τον φορητό ψεκαστήρα πάνω στο αυτοκίνητο και να έρθουν σπίτι.. μετά δεν τους ξαναείδα.

Τους τηλεφώνησα αρκετές φορές.. στο μεταξύ είχαμε εκκενώσει και εγώ πήγα προς το σημείο εκκένωσης όπου βρήκα κάποιους άλλους Αιγύπτιους οι οποίοι μου είπαν ότι ήταν εκεί στο σπίτι του ενός και προσπαθούν να βοηθήσουν στις φωτιές.. μετά μας είπαν ότι βρήκαν το αυτοκίνητο τους καμένο και την άλλη μέρα τους βρήκαμε», είπε για να συμπληρώσει: «Δεν περιγράφεται πως ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Μετά άρχισαν τα Μέσα… αρκετοί δημοσιογράφοι δεν ήταν εντάξει».

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