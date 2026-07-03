Πέντε χρόνια συμπληρώνονται από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 Ιουλίου 2021 στην περιοχή του Αρακαπά και εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές καταστροφές που γνώρισε η Κυπριακή Δημοκρατία από την ίδρυσή της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της 3ης Ιουλίου και, εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών, των πολύ ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών, εξαπλώθηκε με πρωτοφανή ταχύτητα, κατακαίγοντας τεράστιες εκτάσεις στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας.

Στο πέρασμά της έπληξε τις κοινότητες Αρακαπά, Επταγώνιας, Οράς, Μελίνης, Συκόπετρας, Οδού, Αγίων Βαβατσινιών και Βαβατσινιάς, ενώ συνολικά οκτώ κοινότητες χρειάστηκε να εκκενωθούν για λόγους ασφαλείας.

Ο τραγικός απολογισμός ήταν τέσσερις νεκροί. Πρόκειται για τέσσερις Αιγύπτιους εργάτες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες και εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι λίγα μέτρα μακριά από το όχημά τους.

Η πυρκαγιά κατέκαψε περισσότερα από 55 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, αφήνοντας πίσω της ανυπολόγιστες καταστροφές. Δεκάδες κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ τεράστιες ήταν οι απώλειες σε γεωργικές καλλιέργειες, δασικές εκτάσεις, κτηνοτροφικές μονάδες και υποδομές. Χιλιάδες δέντρα έγιναν στάχτη, με το οικοσύστημα της περιοχής να δέχεται ένα βαρύ πλήγμα, οι συνέπειες του οποίου παραμένουν αισθητές μέχρι και σήμερα.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών κατέδειξαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από καψάλισμα ξερών χόρτων στην κοίτη ποταμού, το οποίο, υπό τις επικρατούσες συνθήκες, εξελίχθηκε σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Για την υπόθεση καταδικάστηκε 69χρονος σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών, τη βαρύτερη που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα στην Κύπρο για πρόκληση κακόβουλης φωτιάς. Στην απόφασή του, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο καταδικασθείς «ηθελημένα και παράνομα έθεσε φωτιά στην κοίτη του ποταμού, πλησίον του περιβολιού του, με σκοπό να καεί η πυκνή βλάστηση και να καθαρίσει ο ποταμός».

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Το Δικαστήριο υπογράμμισε ακόμη ότι οι συνέπειες της πράξης του ήταν «καταστροφικές, εκτεταμένες και πρωτόγνωρες», σημειώνοντας ότι η πυρκαγιά έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και κατασβέστηκε μόλις την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, επεσήμανε πως ο δράστης εγκατέλειψε τη σκηνή, την ώρα που εκατοντάδες πυροσβέστες, εθελοντές και μέλη των σωστικών συνεργείων έδιναν μάχη με τις φλόγες.

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