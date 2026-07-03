Την απόφαση, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών, αύξησης των θέσεων ανέλιξης των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) σε Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς (ΣΥΠ), από 250 που είχε αρχικά ανακοινωθεί, στους 400, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας παραλαμβάνοντας από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Κυριακίδου τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων μονιμοποίησης των πρώτων Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) σε Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς (ΣΥΠ).

Σε χαιρετισμό στην τελετή για την παραλαβή των αποτελεσμάτων, που έγινε στο Υπουργείο Άμυνας, στην παρουσία του Προέδρου και μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας και του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ), Αντιστράτηγου, Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι η απόφαση αύξησης των θέσεων ανέλιξης εντάσσεται εντός του εγκεκριμένου δημοσιονομικού πλαισίου του Υπουργείου Άμυνας.

Πρόσθεσε πως η απόφαση κρίθηκε αναγκαία, λαμβάνοντας υπόψη, πρώτο, όπως είπε, το αυξημένο ενδιαφέρον ΣΥΟΠ για συμμετοχή στη διαδικασία των εξετάσεων ανέλιξης, δεύτερο, τις αυξημένες ανάγκες σε στελεχιακό προσωπικό Υπαξιωματικούς - ένεκα και των προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE - και τρίτο και πιο σημαντικό, της έμπρακτης αναγνώρισης της πολιτείας της σημαντικής συμβολής των ΣΥΟΠ στην αναβάθμιση της μαχητικής ικανότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας της ΕΦ».

«Με γνώμονα ότι τον προσωπικό της ΕΦ αποτελεί την αιχμή του δόρατος και τον ακρογωνιαίο λίθο του οικοδομήματος της Εθνικής Φρουράς σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση και στήριξη του προσωπικού, την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση των συνθηκών υπηρεσίας και του συνολικού πλαισίου λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων», υπογράμμισε.

Αναφορικά με τους ΣΥΟΠ που έδωσαν εξετάσεις και «βρίσκονται στους μη επιτυχόντες», ο Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι «δεν πρέπει να χάνουν την αυτοπεποίθησή τους και θα έχουν τη δυνατότητα όποτε προκηρύσσονται θέσεις για μονιμοποίηση, να μπορούν να ξαναδοκιμάσουν για να κερδίσουν μία θέση ως ΣΥΠ».

«Ως εκ τούτου σήμερα ήταν η πρώτη ευκαιρία η οποία δόθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους και θα ακολουθήσουν και άλλες ευκαιρίες και θα μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα μονιμοποίησης», σημείωσε.

Εξηγώντας περαιτέρω, ύστερα από ερώτηση, ο κ. Πάλμας είπε ότι αρχικά εξαγγέλθηκαν ότι θα ήταν 250 οι θέσεις για μονιμοποίηση, «αλλά σε συνεργασία και συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών μπορέσαμε και αυξήσαμε τον αριθμό στους 400».

Πρόσθεσε ότι σε αυτές τις εξετάσεις, οι πρώτοι 400 σε βαθμολογία θα μπορούν να μονιμοποιηθούν και να αποκτήσουν τη δυνατότητα μέχρι το 57ο έτος της ηλικίας τους να υπηρετήσουν την ΕΦ με το βαθμό του Λοχία, φθάνοντας μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία.

Ο κ. Πάλμας ευχαρίστησε την Υπουργό Παιδείας για την αγαστή συνεργασία στο πλαίσιο της οργάνωσης και διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων.

«Μέσω της Υπηρεσίας εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, η συνεργασία μας υπήρξε καθοριστική για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή της διαδικασίας, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και διαφάνειας», πρόσθεσε.

Ο κ. Πάλμας εξέφρασε ικανοποίηση για το καθολικό ενδιαφέρον που επέδειξαν οι ΣΥΟΠ για αυτή τη διαδικασία, γεγονός το οποίο καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, όπως είπε, «και την πρόθεσή του τόσο για προσωπική ανέλιξη όσο και για αναβάθμιση του θεσμού, γενικότερα.

Επίσης, ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας, «αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του θεσμού των ΣΥΟΠ στην ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας της ΕΦ, έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια επεξεργαστεί πολλές προτάσεις και έχουμε διαβουλευτεί με όλους τους αρμόδιους φορείς για την ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού σε πολλά επίπεδα».

Πρόσθεσε πως σε αυτό το πλαίσιο, από το 2024, έχουν υλοποιηθεί σημαντικά βήματα με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργοδότησης των ΣΥΟΠ.

«Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν προτάσεις για την αναθεώρηση της μισθολογικής τους κλίμακας από Α1 σε Α2 και την αντίστοιχη χορηγία προσαύξησης για κάθε έτος, καθώς και για τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος υπηρεσίες.

Επιπλέον, ο κ. Πάλμας είπε ότι ύστερα από πρότασή του Υπουργείου Άμυνας, εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η αύξηση ηλικίας υποχρεωτικού τερματισμού της Σύμβασης Απασχόλησης από το 42ο στο 57ο έτος και η αύξηση του χορηγηθέντος ειδικού μηνιαίου επιδόματος από 100 ευρώ σε 150 ευρώ για όλους, και από 200 ευρώ σε 250 ευρώ για κάθε ΣΥΟΠ που υπηρετεί στις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, δυνάμεις καταδρομών, ομάδες υποβρυχίων, καταστροφών, στα τμήματα αποναρκοθέτησης και εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, στους νοσηλευτές και στους χειριστές μηχανημάτων μηχανικού.

Ερωτηθείς πότε θα υπάρξουν νέες κενές θέσεις, ο κ. Πάλμας είπε ότι όταν θα υπάρξουν κενές θέσεις από τις αφυπηρετήσεις και αποστρατεύσεις και μαζευτεί «ένας ικανοποιητικός αριθμός θέσεων κενών, τότε θα προκηρύσσουμε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τις θέσεις για να δίνουμε την ευκαιρία για περαιτέρω μονιμοποίηση στελεχών».

Εξάλλου, σε χαιρετισμό στην τελετή, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι η συνεισφορά του Υπουργείου σε αυτή τη διαδικασία ήταν η οργάνωση και η διεξαγωγή των εξετάσεων και πρόσθεσε ότι οι εξετάσεις για την ανέλιξη των ΣΥΟΠ «είχαν και ακολούθησαν τα πρότυπα των παγκυπρίων εξετάσεων, ώστε να διασφαλίσουμε το αδιάβλητο».

Η κ. Κυριακίδου εξέφρασε ικανοποίηση «που χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα» ολοκλήρωσε το Υπουργείο Παιδείας τη διαδικασία και «σήμερα παραδίνονται στον Υπουργό Άμυνας αρμοδίως τα αποτελέσματα».

Σημείωσε ότι η εξέταση είχε δύο μέρη που αφορούσαν το θέμα των ικανοτήτων και το εξειδικευμένο θέμα των στρατιωτικών θεμάτων.

«Η όλη συνεργασία ήταν εξαιρετική», είπε η Υπουργός Παιδείας, η οποία ευχαρίστησε τόσο το Υπουργείο Άμυνας για τη συνεργασία όσο και όλους όσοι έχουν συμβάλει σε αυτό», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το Υπουργείο Παιδείας θα είναι στη διάθεση του Υπουργείου Άμυνας και για μελλοντικές συνεργασίες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής, πρώην Υπουργός Άμυνας, Χαράλαμπος Πετρίδης είπε ότι για τον θεσμό των ΣΥΟΠ, ο οποίος ξεκίνησε από το 2016, «πολύ ορθά σήμερα γίνεται μία μετεξέλιξη σε Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς γιατί δίδεται μέλλον και στους νέους ΣΥΟΠ, οι οποίοι ενδεχομένως θα προσληφθούν τα επόμενα χρόνια αλλά και στους υφιστάμενους».

Ανέφερε ότι ο Υπουργός Άμυνας έχει ήδη ανακοινώσει ότι «οι θέσεις θα είναι πολύ περισσότερες από τις 250», προσθέτοντας ότι «μέσα στα πλαίσια του εξοπλιστικού προγράμματος της Εθνικής Φρουράς και του SAFE, το οποίο βλέπουμε ότι θα προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς, σίγουρα το προσωπικό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται».

«Πολύ ορθή ήταν και η πρόταση, την οποία έχουμε συζητήσει και παλαιότερα, να γίνεται αυτή η μετεξέλιξη των ΣΥΟΠ σε Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς, ούτως ώστε να υπάρξει η μονιμότητα αλλά και η κατάλληλη εκπαίδευση στα οπλικά συστήματα τα οποία χρειάζεται η χώρα», κατέληξε.

Τέλος, σε σύντομο χαιρετισμό, ο Αρχηγός της ΕΦ είπε ότι η όλη διαδικασία διενεργήθηκε με πλήρη διαφάνεια, σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και ευχήθηκε «καλή δύναμη στους νέους Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς.

Αναφερόμενος στους υπόλοιπους ΣΥΟΠ, ο κ. Θεοδώρου είπε ότι «τους οποίους αγκαλιάζουμε με αγάπη» και τους διαβεβαίωσε ότι «αυτοί αποτελούν τον κορμό της Εθνικής Φρουράς και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους και ανέλιξής τους».

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Πηγή: ΚΥΠΕ