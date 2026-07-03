Την έντονη δυσφορία και ανησυχία της για τη συμπεριφορά του δικαστή των Βρετανικών Βάσεων στο Δικαστήριο Δεκέλειας, Carl Gunsley, απέναντι σε Κύπριους δημοσιογράφους που κάλυπταν τη διαδικασία προσαγωγής του πατέρα των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους υπό τραγικές συνθήκες, εκφράζει η Ένωση Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ).

Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για προσβλητική, εριστική και αλαζονική στάση του δικαστικού λειτουργού, υποστηρίζοντας ότι οι προειδοποιήσεις του προς τους λειτουργούς του Τύπου είχαν χαρακτήρα αναίτιας απειλής και υπονόμευαν την ελευθερία της δημοσιογραφικής εργασίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου εκφράζει έντονη δυσφορία, αλλά και ανησυχία, για την όλη στάση του δικαστή των Βρετανικών Βάσεων στο δικαστήριο Δεκέλειας, κ. Carl Gunsley, χθες Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, απέναντι στους Κύπριους δημοσιογράφους που βρέθηκαν εντός της δικαστικής αίθουσας για να καλύψουν ειδησεογραφικά την ακροαματική διαδικασία προσαγωγής του πατέρα των δύο παιδιών, τα οποία έχασαν τη ζωή τους υπό τις γνωστές τραγικές συνθήκες.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έτυχε το Δ.Σ. της Οργάνωσης από συναδέλφους, οι οποίοι κάλυπταν την ευαίσθητη δικαστική διαδικασία, η συμπεριφορά του εν λόγω δικαστικού λειτουργού υπήρξε ιδιαίτερα προσβλητική, εριστική και αλαζονική. Οι εκτενείς προειδοποιήσεις και υποδείξεις του κ. Gunsley προς τους δημοσιογράφους σχετικά με ποινικές συνέπειες σε περίπτωση ασέβειας ή ανυπακοής προς το δικαστήριο, ενείχαν χαρακτήρα αναίτιας απειλής απέναντι στους λειτουργούς του Τύπου. Η δημοσιογραφία δεν μπορεί να λειτουργεί υπό καθεστώς απειλών. Η ελευθερία έκφρασης δεν μπορεί να τίθεται υπό περιορισμό από τον όποιο δικαστικό λειτουργό της όποιας δικαστικής αρχής.

Το Δ.Σ. της ΕΣΚ σημειώνει ότι παρόμοιο συμβάν υπήρξε και στο πρόσφατο παρελθόν. Τέτοιες προσεγγίσεις συνιστούν αναχρονισμό άλλων εποχών, δεν συνάδουν με το σύγχρονο πνεύμα συνεργασίας και τον αμοιβαίο σεβασμό που πρέπει να διέπει τις σχέσεις των δικαστικών αρχών με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η παρακώλυση του δημοσιογραφικού έργου είναι ανεπίτρεπτη, όποθεν κι αν προέρχεται.