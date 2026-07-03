Η Ένωση Συντακτών Κύπρου αποχαιρετά τον Γιώργο Τσαλακό, κάνοντας λόγο για έναν από τους «επιτελικότερους» δημοσιογράφους της χώρας, ο οποίος άφησε έντονο αποτύπωμα στην κυπριακή τηλεδημοσιογραφία και υπηρέτησε τον κλάδο από καίριες θέσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, καθώς και στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

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Ο Γιώργος Τσαλακός υπήρξε ένας εκ των επιτελικότερων Κυπρίων δημοσιογράφων. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία της Κύπρου από ηγετικές θέσεις, τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό Τύπο, ενώ θήτευσε και στη διοίκηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Το στίγμα του Γιώργου Τσαλακού, ειδικά στην τηλεοπτική δημοσιογραφία, θα παραμένει για χρόνια ανεξίτηλο. Υπήρξε εκ των βασικών διαμορφωτών της τηλεδημοσιογραφίας στην Κύπρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια του Γ. Τσαλακού και ειλικρινά συλλυπάται τους οικείους του και τους εκτιμητές του έργου του. Όσοι υπηρέτησαν τη δημοσιογραφία υπό την καθοδήγησή του, έχουν να πουν ένα καλό λόγο για το δημοσιογραφικό του όραμα και την πραότητα με την οποία το μεταλαμπάδευε.

Ο Γ. Τσαλακός υπήρξε μέλος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου στα πρώτα δημοσιογραφικά του βήματα. Αλλά και στην μετέπειτα πορεία του, όταν αναδείχθηκε σε επιτελικές θέσεις, υπήρξε πάντα συναινετικός, συνεργάσιμος και προσηνής απέναντι στην οργάνωση.

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