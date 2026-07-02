Βαθιά θλίψη προκάλεσε στον δημοσιογραφικό κόσμο ο θάνατος του Γιώργου Τσαλακού, ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Κύπρου και της Ελλάδας.

Συνάδελφοι, φίλοι, συνεργάτες του χώρου της ενημέρωσης εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλειά του, αποχαιρετώντας έναν δημοσιογράφο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με επαγγελματισμό, ήθος και αφοσίωση.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του, ο Γιώργος Τσαλακός υπηρέτησε από θέσεις υψηλής ευθύνης τον χώρο της ενημέρωσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης στην Κύπρο.

Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση του αντικειμένου, διορατικότητα και ιδιαίτερο σεβασμό προς τους συναδέλφους του.

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