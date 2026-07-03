Εντός της ημέρας καταβάλλεται προσπάθεια να εκδοθεί, «εκτός συγκλονιστικού απροόπτου», το νέο διάταγμα για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω του αφθώδους πυρετού, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιδημιολογικής ομάδας, Δημήτρης Επαμεινώνδας.

Ο κ. Επαμεινώνδας ανέφερε ότι «έχουν αξιολογηθεί τα αιτήματα των κτηνοτροφικών οργανώσεων» και, στη βάση της επιδημιολογικής εικόνας, προχωρεί η διαδικασία για την έκδοση του διατάγματος για χαλάρωση των μέτρων.

Σε ό,τι αφορά την επιτήρηση, είπε ότι λήφθηκαν γύρω στα 70 δείγματα, «τα οποία ήταν όλα αρνητικά». Πρόσθεσε ότι «ο εμβολιασμός συνεχίζεται κανονικά, όπως και οι δειγματοληψίες».

Αναφερόμενος στις αποζημιώσεις για τις θανατώσεις ζώων, τις ζωοτροφές και άλλα συναφή, ο κ. Επαμεινώνδας είπε ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή «περίπου το 90% των πληρωμών, ενώ οι υπόλοιπες θα προχωρήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα, εξαιρουμένων μερικών προβληματικών περιπτώσεων».

Εξήγησε ότι σε ορισμένες μονάδες υπήρχαν ζητήματα, μεταξύ άλλων ως προς το κατά πόσο υπήρχαν οι απαιτούμενες σημάνσεις, προσθέτοντας ότι, «με την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, αυτά έχουν διευκρινιστεί και οι αποζημιώσεις προχωρούν κανονικά».

Πηγή: ΚΥΠΕ