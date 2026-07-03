Στα 415 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι ανέρχεται το κόστος της ανάπλασης του Λιμένα και Μαρίνας Λάρνακας, σύμφωνα με τη συνολική προκαταρκτική εκτίμηση του περιλαμβάνεται στον Οδικό Χάρτη που παρουσίασε την Πέμπτη η Αρχή Λιμένων Κύπρου και με απόκλιση ±50%.

Το φιλόδοξο έργο χωρίζεται σε τρία παράλληλα υποέργα με συγκεκριμένες δράσεις, χρονοδιαγράμματα και φορείς υλοποίησης.

Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη, στο Υποέργο Α που αφορά τους χερσαίους χώρους της Μαρίνας και την παρακείμενη γη προβλέπεται δαπάνη περίπου 190 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2027-2036. Στα πρώτα χρόνια θα γίνει εξωραϊσμός υφιστάμενων χώρων και μεταφορά των καρνάγιων από τη Μαρίνα στο βόρειο άκρο του Λιμένα, ενώ θα αναπτυχθούν οδικό δίκτυο και βασικές υποδομές. Θα δημιουργηθούν κοινόχρηστοι χώροι, πράσινο και νέοι χώροι στάθμευσης. Στη συνέχεια θα προχωρήσουν κτιριακές αναπτύξεις βάσει του Τοπικού Σχεδίου όπως λιανικό εμπόριο, ξενοδοχειακές μονάδες και συνεδριακό κέντρο, εστιατόρια με χώρους αναψυχής καθώς και γραφειακές εγκαταστάσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών αναπτύξεων θα υλοποιηθεί από ιδιώτες επενδυτές.

Το Υποέργο Β για την ανάπλαση και ανάπτυξη της Μαρίνας έχει προϋπολογισμό περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ για την ίδια δεκαετία. Περιλαμβάνει συντήρηση υφιστάμενων υποδομών, κατασκευή νέων κτιρίων υπηρεσιών καθώς και επέκταση του υπήνεμου κυματοθραύστη με νέο νότιο κρηπίδωμα.

Το μεγαλύτερο Υποέργο Γ για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Λιμένα εκτιμάται σε 205 εκατομμύρια ευρώ και εκτείνεται μέχρι το 2045. Στα αρχικά στάδια θα πραγματοποιηθούν συντηρήσεις, αναβάθμιση δικτύων και προμήθεια νέου εξοπλισμού, ενώ θα ανεγερθούν νέα κτίρια διοίκησης και επιβατών. Οι πιο σημαντικές επεμβάσεις όπως νέα κρηπιδώματα, υπήνεμος κυματοθραύστης και λιμενολεκάνη προγραμματίζονται για την περίοδο 2036-2045.

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου θα αναλάβει τις βασικές υποδομές και τις εργασίες συντήρησης, ενώ σημαντικό μέρος των εμπορικών και τουριστικών αναπτύξεων θα προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις. Το Master Plan αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2029 και το συνολικό χρονοδιάγραμμα εκτείνεται μέχρι το 2045.

Το στρατηγικό όραμα του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και διεθνώς ανταγωνιστικού παραθαλάσσιου αναπτυξιακού συμπλέγματος. Στόχος είναι η σύνδεση λιμενικών, επιχειρηματικών και δημόσιων δραστηριοτήτων με χρήσεις αναψυχής και πολιτισμού, η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, του τουρισμού και της ναυτιλίας, καθώς και η ανάδειξη της Λάρνακας ως κόμβου γαλάζιας οικονομίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται σημαντικές θεσμικές προϋποθέσεις, όπως η μεταβίβαση της κυριότητας των χερσαίων χώρων στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, ο τερματισμός της υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης του Λιμένα, η κήρυξη της περιοχής ως λιμενικής και οι απαραίτητες νομοθετικές τροποποιήσεις για τη Μαρίνα. Το μοντέλο υλοποίησης βασίζεται στη δημόσια ιδιοκτησία και τον στρατηγικό έλεγχο από την Αρχή Λιμένων, με σταδιακή ωρίμανση του Master Plan και προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια του λιμένα και της μαρίνας.

Πηγή: ΚΥΠΕ