Το Τ.Α.Ε Λεμεσού διερευνά υπόθεση εμπρησμού υποστατικού σε ισόγειο πολυκατοικίας στη περιοχή Γερμασόγειας.

Μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής ανταποκρίθηκαν σε πληροφορία για φωτιά που δόθηκε γύρω στις 4.πμ.

Δύο πρόσωπα τα οποία βρίσκονταν εντός του υποστατικού εξήλθαν από αυτό χωρίς οποιοδήποτε τραυματισμό. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ελαφριές ζημιές στη γυάλινη προθήκη και στο εσωτερικό του υποστατικού.

Η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις.

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