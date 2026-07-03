Πυρκαγιά σε κατάστημα στον ισόγειο χώρο ξενοδοχείου στη Γερμασόγεια, στην επαρχία Λεμεσού, ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής, με δύο πρόσωπα να εξέρχονται με ασφάλεια από τον χώρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η κλήση λήφθηκε στις 03:53 και ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 04:15.

Όπως αναφέρεται, μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρείχαν βοήθεια σε πρόσωπο για να εξέλθει με ασφάλεια από το κατάστημα, ενώ δεύτερο πρόσωπο είχε ήδη εξέλθει πριν από την άφιξή τους στο σημείο.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα επηρεάστηκε περιεχόμενο του καταστήματος, καθώς και μέρος της εσωτερικής βαφής της τοιχοποιίας του.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις 06:00 της 2ας Ιουλίου μέχρι τις 06:00 της 3ης Ιουλίου ανταποκρίθηκε σε 40 κλήσεις για βοήθεια, εκ των οποίων 15 αφορούσαν πυρκαγιές, 19 ειδικές εξυπηρετήσεις και έξι ψευδείς κλήσεις.