Λίγες μόνο ημέρες μετά τη μετονομασία της οδού Αργυρουπόλεως σε Λεωφόρο «Δημήτρη Χριστόφια», άγνωστοι βανδάλισαν την πινακίδα που φέρει το όνομα του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, κάλυψαν με μαύρη μπογιά το όνομα «Δημήτρης Χριστόφιας», ενώ στο πεζοδρόμιο έγραψαν το σύνθημα «Μαρί Δεν ξεχνώ».

Υπενθυμίζεται ότι η τελετή μετονομασίας της λεωφόρου πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, του Δημάρχου Στροβόλου, Σταύρου Σταυρινίδη, καθώς και στελεχών του ΑΚΕΛ.

Διαβάστε επίσης: Μετονομάστηκε η Λεωφόρος Αργυρουπόλεως σε «Δημήτρη Χριστόφια» υπό παρουσία ΠτΔ