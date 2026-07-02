Η Αστυνομία ετοιμάζει νέο νομοθετικό πλαίσιο με στόχο την αυστηροποίηση της αντιμετώπισης των επικίνδυνων συμπεριφορών από μοτοσυκλετιστές, αλλά και της προβολής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ποινικοποίηση της λεγόμενης «σούζας», καθώς και της δημοσίευσης βίντεο που προβάλλουν ή προωθούν επικίνδυνη οδήγηση.

Τις πληροφορίες αποκάλυψε ο Βοηθός Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ.

Οι μοτοσυκλετιστές στο επίκεντρο της ανησυχίας

Ο Ευριπίδου ανέφερε ότι από τους 20 νεκρούς που καταγράφηκαν μέχρι σήμερα από θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις, οι 10 αφορούσαν χρήστες μοτοσυκλέτας, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν οδηγοί, ενώ υπήρχαν και δύο συνεπιβάτες.

Όπως είπε, σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι θύματα τροχαίων είχαν προηγουμένως αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που τους έδειχναν να οδηγούν με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Ποινικοποίηση της «σούζας»

Σύμφωνα με τον Βοηθό Διευθυντή Τροχαίας, η νέα νομοθεσία θα καθιστά σαφώς ποινικό αδίκημα την οδήγηση μοτοσυκλέτας στον έναν τροχό, τη γνωστή «σούζα».

Όπως εξήγησε, σήμερα υπάρχει μόνο η γενική πρόνοια για επικίνδυνη και αλόγιστη οδήγηση, η οποία απαιτεί σύνθετη απόδειξη και συγκεκριμένη μαρτυρία για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα. Με τη νέα ρύθμιση θα αποσαφηνίζεται πότε η συγκεκριμένη συμπεριφορά συνιστά αδίκημα και θα προβλέπονται συγκεκριμένες ποινές και κυρώσεις.

Παράλληλα, αντίστοιχες πρόνοιες θα αφορούν και τα αυτοκίνητα σε περιπτώσεις παράνομων αγώνων ταχύτητας ή άλλων μορφών επικίνδυνης οδήγησης.

Στο στόχαστρο και οι αναρτήσεις στα social media

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Ευριπίδου διευκρίνισε ότι δεν θα ποινικοποιείται το τροχαίο αδίκημα που απεικονίζεται στο βίντεο, αλλά η ίδια η δημοσίευση περιεχομένου που παρουσιάζει και προωθεί επικίνδυνη οδήγηση.

Όπως εξήγησε, η πρόνοια θα καλύπτει ακόμη και περιπτώσεις όπου το βίντεο αναρτάται από τρίτο πρόσωπο και όχι από τον ίδιο τον οδηγό.

Πρότυπα από Πολωνία και Μάλτα

Η πρόταση βασίζεται σε νομοθετικές πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη στην Πολωνία, ενώ αντίστοιχο πλαίσιο υπάρχει και στη Μάλτα.

Ο Βοηθός Διευθυντής Τροχαίας ανέφερε ότι η κυπριακή Αστυνομία μελετά τα συγκεκριμένα μοντέλα, προσαρμόζοντάς τα στα δεδομένα της κυπριακής έννομης τάξης, ώστε να διασφαλιστεί η συνταγματικότητα και η συμβατότητά τους με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Θα προηγηθεί διαβούλευση και νομοτεχνικός έλεγχος

Ο ίδιος σημείωσε ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Όπως είπε, αφού ετοιμαστεί το σχετικό κείμενο από την Αστυνομία, θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση, νομοτεχνικός έλεγχος από τη Νομική Υπηρεσία και εξέταση από όλους τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εκτίμησε ότι η πρόταση δεν πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή πριν από το καλοκαίρι, αλλά μετά την επανέναρξη των εργασιών του νομοθετικού σώματος.

Εξαίρεση για την ενημέρωση

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο θα επηρεάζονται δημοσιογράφοι που προβάλλουν σχετικό οπτικό υλικό, ο κ. Ευριπίδου ξεκαθάρισε ότι η πρόθεση δεν είναι να ποινικοποιηθεί η δημοσιογραφική κάλυψη.

Όπως είπε, διαφορετική είναι η χρήση ενός βίντεο στο πλαίσιο ενημέρωσης ή ως παράδειγμα προς αποφυγή και διαφορετική η δημοσίευσή του με σκοπό την προβολή ή την εξύμνηση της επικίνδυνης οδήγησης.







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