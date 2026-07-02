Νέα υπόθεση απάτης και απόσπασης χρηματικού ποσού πέραν των €127.000 μέσω διαδικτύου, διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με την καταγγελία, 83χρονη δέχθηκε χθες κλήση από αριθμό τηλεφώνου ευρωπαϊκής χώρας, κατά την οποία άγνωστο πρόσωπο της συστήθηκε ως λειτουργός διαδικτυακής πλατφόρμας χρηματοοικονομικών συναλλαγών και πληρωμών.

Ο τελευταίος, με ψευδείς προφάσεις, έπεισε την 83χρονη να του αναφέρει στοιχεία τραπεζικού της λογαριασμού, με αποτέλεσμα να διαπιστώσει στη συνέχεια την απόσπαση από τον λογαριασμό της,χρηματικού ποσού πέραν των €127.000.

Το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή την καταγγελία, η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό, επισημαίνοντας ότι η παροχή σε άλλα πρόσωπα, πρόσβασης σε ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και πρόσβαση σε διαδικτυακούς λογαριασμούς πρέπει να αποφεύγεται, ενώ στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα και τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται.

Η Αστυνομία προτρέπει τους πολίτες όπως πάντοτε διενεργούν έλεγχο για επαλήθευση των οποιωνδήποτε κλήσεων ή και μηνυμάτων λαμβάνουν, σημειώνοντας ότι τέτοιος έλεγχος και επαλήθευση θα πρέπει να γίνεται μέσω των επίσημων και γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας των εμπλεκόμενων οργανισμών.