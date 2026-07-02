Η τραγωδία στο Ζακάκι άνοιξε εκ νέου τη δημόσια συζήτηση για την οπλοφορία των αστυνομικών εκτός υπηρεσίας, με τον πρόεδρο του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκο Λοιζίδη, να απορρίπτει τις εισηγήσεις περί αφοπλισμού των μελών της Αστυνομίας και να εισηγείται, αντίθετα, ενίσχυση των διαδικασιών αξιολόγησης και ψυχολογικής παρακολούθησης του προσωπικού. Οι δηλώσεις έγιναν στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», όπου ο δημοσιογράφος Χρίστος Μιχάλαρος έθεσε στο τραπέζι τις απόψεις που διατυπώνονται από μερίδα ακαδημαϊκών και πολιτών υπέρ της αφαίρεσης των υπηρεσιακών όπλων από τους αστυνομικούς.

Στην έναρξη της συζήτησης, ο Χρίστος Μιχάλαρος ανέφερε ότι είχε προσκληθεί στην εκπομπή ο καθηγητής Νίκος Τριμικλινιώτης, προκειμένου να παρουσιάσει δημόσια την άποψή του υπέρ του αφοπλισμού των αστυνομικών, ωστόσο, όπως είπε, ακύρωσε την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή του χωρίς να δώσει εξηγήσεις. Ο δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι στόχος της εκπομπής ήταν να παρουσιαστούν όλες οι απόψεις γύρω από το ζήτημα, καθώς η συγκεκριμένη θέση βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου μετά το τραγικό περιστατικό.

Απαντώντας, ο Νίκος Λοιζίδης υποστήριξε ότι δεν πρέπει να γίνεται γενίκευση εις βάρος ολόκληρου του αστυνομικού σώματος εξαιτίας μεμονωμένων περιστατικών. Χαρακτήρισε μάλιστα άδικους και απαξιωτικούς τους χαρακτηρισμούς που έχουν διατυπωθεί δημόσια για τους αστυνομικούς, κάνοντας λόγο για «θεωρητική ρητορική μίσους» απέναντι σε ένα σύνολο εργαζομένων. Όπως ανέφερε, η συλλήβδην στοχοποίηση των αστυνομικών είναι αντίστοιχα άδικη με το να χαρακτηρίζεται συλλογικά οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική ομάδα. Παράλληλα προανήγγειλε ότι θα προχωρήσει σε καταγγελία προς τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για το περιεχόμενο των δημόσιων τοποθετήσεων του καθηγητή.

Ο πρόεδρος της συντεχνίας ξεκαθάρισε ότι το υπηρεσιακό όπλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού ενός αστυνομικού πρώτης γραμμής, επισημαίνοντας πως αυτό αποτελεί διεθνή πρακτική και συνοδεύεται από αυστηρές πρόνοιες για τις περιπτώσεις χρήσης του. Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης των αστυνομικών που φέρουν υπηρεσιακό οπλισμό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Χρίστος Μιχάλαρος έθεσε το ερώτημα πώς μπορεί να αποτραπούν περιστατικά όπου ένστολοι χρησιμοποιούν όπλα εναντίον των συντρόφων ή των συζύγων τους. Ο Νίκος Λοιζίδης απάντησε ότι η βία είναι καταδικαστέα ανεξαρτήτως επαγγέλματος ή ιδιότητας και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα αποκλειστικά της Αστυνομίας. Επέμεινε ότι η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στις προϋποθέσεις κατοχής υπηρεσιακού οπλισμού και όχι στον συνολικό αφοπλισμό των αστυνομικών.

Στο πλαίσιο αυτό, εισηγήθηκε να ενισχυθεί η διαδικασία ανανέωσης του πιστοποιητικού υπηρεσιακού οπλισμού, το οποίο σήμερα ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια και αφορά κυρίως τη σκοπευτική ικανότητα. Πρότεινε, παράλληλα με την ανανέωση του πιστοποιητικού, να πραγματοποιείται υποχρεωτική αξιολόγηση από εγγεγραμμένους ψυχολόγους του Κλάδου Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να υπάρχει περιοδική εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης των αστυνομικών. Όπως είπε, η συντεχνία θα μελετήσει την πρόταση με ειδικούς, επισημαίνοντας ότι ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση των διαδικασιών είναι αναγκαίοι.

Ο Νίκος Λοιζίδης υπενθύμισε ακόμη ότι ήδη από τον Μάιο η συντεχνία είχε ζητήσει από την ηγεσία της Αστυνομίας τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση του μετατραυματικού στρες των αστυνομικών, καθώς και την ευκολότερη πρόσβαση του προσωπικού στις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, ακόμη και εκτός αστυνομικών εγκαταστάσεων. Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής εκτίθενται καθημερινά σε ιδιαίτερα τραυματικές εικόνες και περιστατικά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεχή ψυχολογική υποστήριξη και την πραγματοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων.

Παράλληλα, επέκρινε ανακοίνωση της ηγεσίας της Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι, παρότι υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες ψυχολογικής στήριξης, αυτό δεν σημαίνει ότι εφαρμόζονται πάντοτε στον βαθμό που απαιτείται. Υποστήριξε ότι ο στόχος πρέπει να είναι η ουσιαστική βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών και όχι η δημιουργία της εντύπωσης ότι το σύστημα λειτουργεί άψογα.

Ο πρόεδρος της συντεχνίας εισηγήθηκε επίσης να πραγματοποιηθεί συνολική επανεξέταση της στελέχωσης της Αστυνομίας, ώστε να αξιολογηθεί ποιο προσωπικό υπηρετεί στις κατάλληλες θέσεις, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία και τα προσόντα κάθε μέλους. Παράλληλα εξήγησε ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες υπηρεσιακού οπλισμού: η προσωρινή χρέωση κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, η 24ωρη κατοχή για συγκεκριμένα επιχειρησιακά καθήκοντα κατόπιν έγκρισης και η οπλοφορία για λόγους προσωπικής ασφάλειας όταν διαπιστώνεται απειλή κατά αστυνομικού.

Κλείνοντας, ο Νίκος Λοιζίδης υποστήριξε ότι, πέρα από το ζήτημα του υπηρεσιακού οπλισμού, πρέπει να εξεταστούν και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, αναφερόμενος στις καταγγελίες για προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος «Red Button». Όπως είπε, η ηγεσία της Αστυνομίας θα πρέπει να συγκαλέσει άμεσα σύσκεψη ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν δυσλειτουργίες που μπορούν να θέσουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο και να ληφθούν οι απαραίτητες διορθωτικές αποφάσεις.

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