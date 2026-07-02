Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο η 46χρονη, την οποία πυροβόλησε στις 30 Ιουνίου ο σύζυγός της, σύμφωνα με Εκπρόσωπο του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας o οποίος μίλησε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παράλληλα χθες σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό πλήρη και ενδελεχή ποινική διερεύνηση.

Ως εκ τούτου αναφέρθηκε στην ίδια ανακοίνωση, οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση επί των πραγματικών περιστατικών ή των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το συγκεκριμένο έγκλημα θα ήταν πρόωρη και ενδέχεται να επηρεάσει τη διερεύνηση.

Για τον λόγο αυτό, η Αστυνομία δεν θα προβεί σε οποιονδήποτε περαιτέρω σχολιασμό μέχρι την ολοκλήρωση των ανακριτικών ενεργειών.

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