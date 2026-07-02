Υπό επταήμερη κράτηση τέθηκε 63χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες στο Ζύγι για υπόθεση ναρκωτικών και παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Υπενθυμίζεται ότι η ΥΚΑΝ προχώρησε στη σύλληψη του 63χρονου μετά τον εντοπισμό περίπου δύο κιλών κάνναβης σε όχημα και υποστατικά του στην περιοχή Ζυγίου. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης φυσίγγια, δύο κινητά τηλέφωνα και 743 ευρώ, για τα οποία γίνονται έρευνες εάν πρόκειται για πιθανά έσοδα από παράνομες δραστηριότητες. Οι εξετάσεις της ΥΚΑΝ συνεχίζονται.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία χθες το απόγευμα, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, ανέκοψαν για έλεγχο, στον δρόμο Ζυγίου–Μαρί, αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο όχημα εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 500 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για αυτόφωρο αδίκημα».

Σημειώνεται πως «ακολούθησε έρευνα στο αγροτεμάχιο και στα υποστατικά που διατηρεί στην περιοχή Ζυγίου, όπου ύστερα από ενδελεχείς έρευνες των μελών της ΥΚΑΝ, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες μέσα σε μεταλλικό κλουβί σκύλου, τρεις νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά περίπου 1 κιλό και 500 γραμμάρια κάνναβης».

Ακολούθως, «κατόπιν γραπτής συγκατάθεσής του, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια 339 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου».

Επιπρόσθετα, «παραλήφθηκαν ως τεκμήρια δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα υποβληθούν σε επιστημονικές εξετάσεις, καθώς και το χρηματικό ποσό των 743 ευρώ, το οποίο διερευνάται κατά πόσο αποτελεί προϊόν εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

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