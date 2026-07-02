Το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), με στόχο να αξιοποιήσουν τις τεράστιες δυνατότητες της νέας τεχνολογίας, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα ισχυρό πλαίσιο κανόνων για την ασφαλή και υπεύθυνη ανάπτυξή της.

Το μήνυμα αυτό κυριάρχησε στην εκδήλωση «AI for Responsible Innovation and Shared Prosperity: The Regional Innovation Bridge», που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου στο Τελ Αβίβ με τη συνδιοργάνωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ισραήλ, της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ, της Microsoft Israel και της ισραηλινής startup Generative AI for Good.

Η Κύπρος ως στρατηγική γέφυρα

Ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ, Κορνήλιος Κορνηλίου, υπογράμμισε ότι η διασυνδεσιμότητα, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και κανονιστικών πλαισίων, αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Όπως ανέφερε, οι απαιτήσεις που δημιουργεί η αλυσίδα ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι τόσο μεγάλες ώστε καμία χώρα δεν μπορεί να ανταποκριθεί μόνη της. Για τον λόγο αυτό, οι στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν σημαντική ευκαιρία τόσο για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όσο και για τη δίκαιη διάχυση των ωφελειών τους.

Η AI χρειάζεται κανόνες

Η επικεφαλής Νομικών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Microsoft Israel, Χίλα Χούμπς, τόνισε ότι η υπεύθυνη καινοτομία σημαίνει πως ζητήματα όπως η λογοδοσία, η διαφάνεια, η ασφάλεια και η ανθρώπινη εποπτεία πρέπει να ενσωματώνονται από το πρώτο στάδιο ανάπτυξης των συστημάτων AI και όχι να αντιμετωπίζονται εκ των υστέρων.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ισραήλ, Μάικλ Μαν, επισήμανε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες στους τομείς της υγείας, της κυβερνοασφάλειας, της επιστήμης, της βιομηχανίας και των δημόσιων υπηρεσιών, όμως παράλληλα εγείρει κοινά ζητήματα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και λογοδοσίας.

Όπως είπε, η περιφερειακή συνεργασία δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται στη χρηματοδότηση ή το εμπόριο, αλλά πρέπει να επεκταθεί στη διαμόρφωση κοινών προτύπων, μηχανισμών διακυβέρνησης και πρακτικών εφαρμογής της AI.

Η ΕΕ φέρνει το θεσμικό πλαίσιο

Η ιδρύτρια της Generative AI for Good, Σίραν Μλαμντόβσκι Σόμεχ, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σήμερα το πιο ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω του EU AI Act, ενώ χαρακτήρισε την Κύπρο φυσική γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, χάρη στη γεωγραφική της θέση αλλά και στη θεσμική της εναρμόνιση με την ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι το Ισραήλ διαθέτει το ιδιαίτερα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας, με επιχειρηματίες, επενδυτές και εταιρείες που αναπτύσσουν τις νέες εφαρμογές AI.

Συνεργασία σε υγεία, νερό και κλιματική ανθεκτικότητα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε τομείς υψηλής κοινωνικής σημασίας, όπως:

η υγειονομική περίθαλψη,

η επισιτιστική ασφάλεια,

η διαχείριση υδάτινων πόρων,

η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο Κορνήλιος Κορνηλίου επεσήμανε ακόμη ότι η AI μπορεί να στηρίξει μεγάλα διασυνδετικά έργα, όπως ο διάδρομος India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC), όπου τα μελλοντικά δίκτυα δεν θα βασίζονται μόνο σε λιμάνια και ενεργειακές υποδομές, αλλά και σε ασφαλείς ψηφιακές υποδομές, έξυπνα συστήματα και αξιόπιστες ροές δεδομένων.

Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια

Ο Εμπορικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Κύπρου, Σωφρόνης Παπαγεωργίου, ανέφερε ότι η συνεργασία μπορεί να ενισχυθεί μέσα από τον συνδυασμό της κυπριακής ερευνητικής αριστείας, της ισραηλινής τεχνολογικής καινοτομίας και της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Horizon Europe, αλλά και σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

«Η ρύθμιση δεν είναι εμπόδιο»

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η εναρμόνιση των διαφορετικών κανονιστικών πλαισίων μεταξύ χωρών.

Ωστόσο, ο Μάικλ Μαν υποστήριξε ότι η αντίληψη πως η καινοτομία συγκρούεται με τη ρύθμιση είναι λανθασμένη, επισημαίνοντας ότι σαφείς και προβλέψιμοι κανόνες ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και διευκολύνουν τη διάδοση των νέων τεχνολογιών.

Το κοινό συμπέρασμα της συνάντησης ήταν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη καθιστά τη συνεργασία μεταξύ κρατών πιο αναγκαία από ποτέ, με την Κύπρο να φιλοδοξεί να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί ως γέφυρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μέσης Ανατολής στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και υπεύθυνου ψηφιακού μέλλοντος.