Ο Δήμος Λεμεσού ενημερώνει το κοινό ότι από τις 06:00 π.μ. τη Δευτέρα 06 Ιουλίου 2026 μέχρι τις 18:00 μ.μ. την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2026, θα πραγματοποιούνται εργασίες αφαίρεσης κυβόλιθων και τοποθέτησης ασφαλτικού οδοστρώματος σε τμήμα της οδού Ανεξαρτησίας, από την συμβολή της με την οδό Αθηνών μέχρι τη συμβολή της με την οδό Χριστόδουλου Χ’’Παύλου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών το επηρεαζόμενο τμήμα της οδού θα παραμείνει κλειστό για την κυκλοφορία.

Ο Δήμος Λεμεσού παρακαλεί το κοινό να επιδεικνύει κατανόηση και υπομονή κατά τη διάρκεια των εργασιών και να συμμορφώνεται με τις σχετικές σημάνσεις και οδηγίες.

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