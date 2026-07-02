Με αφορμή την τραγωδία στο Ζακάκι και τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την οπλοφορία των μελών της Αστυνομίας και την αξιολόγηση της ψυχικής τους κατάστασης, ο πρώην Υπαρχηγός Αστυνομίας Δημήτρης Δημητρίου ξεκαθάρισε ότι η κατοχή υπηρεσιακού όπλου προϋποθέτει την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας, το οποίο αφορά αποκλειστικά την εκπαίδευση και τη σωστή χρήση του οπλισμού και όχι την ψυχολογική αξιολόγηση του αστυνομικού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο κ. Δημητρίου εξήγησε ότι κάθε αστυνομικός που πρόκειται να φέρει υπηρεσιακό οπλισμό πρέπει προηγουμένως να ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση και να περάσει επιτυχώς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Το πιστοποιητικό που λαμβάνει έχει ισχύ πέντε ετών και μπορεί να ανασταλεί οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον προκύψουν λόγοι που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της κατοχής όπλου.

Όπως ανέφερε, δεν φέρουν όλοι οι αστυνομικοί υπηρεσιακό όπλο, καθώς υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες έκδοσης οπλισμού. Η πρώτη αφορά την προσωρινή χρέωση όπλου κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως οι περιπολίες και οι φρουρήσεις, με το όπλο να επιστρέφεται μετά το τέλος της βάρδιας. Η δεύτερη αφορά τη διαρκή χρέωση σε μέλη που υπηρετούν σε επιχειρησιακές και μάχιμες μονάδες, όπως το ΤΑΕ, η ΜΜΑΔ και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπου η φύση των καθηκόντων επιβάλλει τη συνεχή οπλοφορία. Η τρίτη περίπτωση αφορά την προσωπική ασφάλεια αστυνομικών που αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές λόγω της υπηρεσίας τους.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι αστυνομικοί υποβάλλονται σε ψυχομετρικές εξετάσεις μετά την πρόσληψή τους, ο πρώην Υπαρχηγός διευκρίνισε ότι τα ψυχομετρικά τεστ που εφαρμόζονται στις διαδικασίες πρόσληψης από το 2017 δεν αφορούν την ψυχική υγεία των υποψηφίων, αλλά αποτελούν εργαλείο αξιολόγησης γνωστικών και νοητικών δεξιοτήτων, με στόχο την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων μέσα από μεγάλο αριθμό αιτήσεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τεστ προσωπικότητας είναι διαφορετική διαδικασία και, για να έχουν ουσιαστική αξία, απαιτούν συνεχή αξιολόγηση και παρακολούθηση. Υπενθύμισε ακόμη ότι η Αστυνομία διαθέτει υπηρεσία ψυχολόγων, στην οποία μπορούν να απευθύνονται μέλη του Σώματος όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα ή έντονο εργασιακό στρες.

Σε σχέση με τον έλεγχο της ψυχικής κατάστασης των αστυνομικών, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι, εφόσον περιέλθουν στην ηγεσία πληροφορίες ή διαπιστωθούν ενδείξεις πως η ψυχική ή διανοητική κατάσταση μέλους της Αστυνομίας ενδέχεται να επηρεάζει την ικανότητά του να φέρει όπλο, ο αρμόδιος αστυνομικός διευθυντής έχει τη δυνατότητα να αναστείλει το πιστοποιητικό κατοχής και χρήσης πυροβόλου όπλου. Οι πληροφορίες αυτές, όπως είπε, μπορεί να προέρχονται είτε από πολίτες είτε από εσωτερική ενημέρωση ή ακόμη και από προσωπική αντίληψη του αρμόδιου αξιωματικού.

Ο πρώην Υπαρχηγός επανέλαβε ότι το πιστοποιητικό ικανότητας αφορά αποκλειστικά την εκπαίδευση στη λειτουργία, τον χειρισμό και τη σκοποβολή με το υπηρεσιακό όπλο. Όπως εξήγησε, οι αστυνομικοί υποβάλλονται σε ετήσια σκοποβολή, ενώ η ανανέωση του πιστοποιητικού γίνεται ανά πενταετία, χωρίς να περιλαμβάνει αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο υπάρχει θεσμικό κενό ως προς την περιοδική αξιολόγηση της ψυχικής καταλληλότητας όσων κατέχουν όπλα, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι πρόκειται για ζήτημα που «ίσως χρειάζεται μελέτη», ώστε να αναζητηθούν αποτελεσματικότεροι τρόποι αντιμετώπισης.

Επεκτείνοντας τη συζήτηση και στους πολίτες που κατέχουν πυροβόλα όπλα, επισήμανε ότι, για την έκδοση άδειας κατοχής και μεταφοράς πιστολιού ή περιστρόφου, απαιτείται η προσκόμιση ιατρικών πιστοποιητικών που να βεβαιώνουν τόσο τη σωματική όσο και την πνευματική καταλληλότητα του αιτητή. Η σχετική επιτροπή, πρόσθεσε, αποφασίζει τη διάρκεια ισχύος της άδειας, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από έξι μήνες έως δύο χρόνια, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

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