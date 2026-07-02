To τηλεοπτικό κανάλι Sigma ζητά να προσλάβει Τεχνικό Τηλεόρασης με έδρα τη Λευκωσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α:

Είναι απόφοιτος/η κλάδου Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα.

Είναι εργατικός και διατεθειμένος να εργάζεται με το σύστημα βάρδιας.

Προηγούμενη εμπειρία σε σχετική θέση θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Υπεύθυνος/η για τη συντήρηση και εγκατάσταση τηλεοπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ΙΤ.

Να παρέχει Τεχνική υποστήριξη στους χειριστές.

Η Εταιρεία θα παρέχει ειδική εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Προσφέρεται πολύ καλό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email [email protected] με την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ>> μέχρι τις 2 Αυγούστου 2026.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Θα αρχειοθετήσουμε το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε μελλοντικό άνοιγμα θέσης που να ανταποκρίνεται στα δικά σας προσόντα. Τα βιογραφικά θα διαγράφονται από το αρχείο μας με την ολοκλήρωση τριών (3) ετών από την ημέρα αποστολής τους.